AI kan autodesign helpen, maar ook banen kosten

De robots nemen al ons werk over en zelfs autodesign kan wel eens een taak gaan worden van AI, zo meent een gerenommeerde auto-ontwerper.

Je hoort steeds vaker dat aardig geavanceerde AI technologie gebruikt wordt in het ontwerpen van producten. Sterker nog: als simpele ziel met toegang tot het internet heb je al vele voorbeelden van hoe kunstmatige intelligentie tot aardig geloofwaardige resultaten kan komen. De heisa rond ChatGPT heb je vast gehoord: die kan teksten schrijven op een dusdanig geloofwaardige manier dat bijvoorbeeld middelbare scholieren hun huiswerk uitbesteden aan dit programma. Met alle gevolgen van dien, helemaal voor de controlerende arm op school. Sterker nog, hier op de Autoblog-redactie is al ter sprake gekomen of ChatGPT niet onze baan gaat kosten…

AI afbeeldingen

Maar goed, dat is tekst. Het wordt nog meer visueel bij de vele programma’s die er zijn die afbeeldingen kunnen creëren dankzij AI. Dan kun je letterlijk de meest krankzinnige opdracht geven en je krijgt een meestal aardig geloofwaardig resultaat. En des te ‘normaler’ de opdracht, des te meer het lijkt alsof een mens het zelf heeft gemaakt. BMW deelde bijvoorbeeld een paar weken terug dat ook zij prima kunnen ontwerpen met behulp van een robot. En het voorbeeld dat altijd tevoorschijn komt is de Czinger 21C, waar kunstmatige intelligentie een grote rol heeft gespeeld in het ontwerpen en bouwen van de auto.

Autodesign dankzij AI

Interessant voer voor discussie, zo vindt ook Frank Stephenson. Die kun je kennen van een breed portfolio aan auto-ontwerpen, waaronder de originele New Mini (R50), BMW X5 (E53), Ferrari F430, Maserati MC12 en alles van het prille begin van McLaren Automotive, waaronder de MP4-12C en P1. Hij besteedt zijn vrije tijd nu in het maken van video’s op zijn YouTube kanaal waarin hij autodesign analyseert en langs zijn meetlat legt. Ook hij heeft het in een recente video over de kansen en gevaren van AI voor autodesign en zijn mening.

AI in autodesign biedt kansen…

Of autodesign kan profiteren van AI, Stephenson denkt van wel. Het scheelt je immers een hoop tijd als je hele essentie in een korte samenvatting gewoon omgezet kan worden in een schets. Die schets kan ofwel je rode lijn worden ofwel inspiratie bieden voor wat je rode lijn moet zijn. Ontwerpers gebruiken vaak een ‘mood board‘ om alles wat ze graag terugzien in het ontwerp op een rijtje te zetten en daar inspiratie uit op te doen. Stephenson deelt nog even een subtiele sneer uit naar BMW door een AI-programma de prompt te geven: “een BMW zonder afzichtelijke grille”.

…maar ook problemen

AI in zijn huidige vorm (en zeker een nog verder geëvolueerde vorm) kan dus autodesign echt helpen, maar Stephenson kaart ook een paar valkuilen aan. De makkelijkste is eigenlijk de robotisering van het proces. Dat kost in vele sectoren al banen en in de wereld van het autodesign gaat het je ook mensen kosten. Ook is het probleem dat de meeste huidige AI-programma’s dezelfde methode gebruiken en die is veelal gebaseerd op afbeeldingen die al bestaan. Echt innoveren is dus lastig, want AI kan niet iets verzinnen dat nog niet bestaat. Als vele designstudio’s dezelfde AI gaan gebruiken, ontstaat er ook een soort rode draad in de resultaten, waardoor auto’s wellicht (te) veel op elkaar gaan lijken.

Ten slotte denkt Stephenson dat het creatieve proces van het menselijk brein nog niet geëvenaard kan worden door AI. Momenteel is het dus vooral een hulpmiddel, maar een echte overname van het menselijke werk is toekomstmuziek. Een beetje zoals Full Self Driving of andere autonome hulpmiddelen: het werkt hartstikke goed, maar je moet nog steeds met je eigen ogen op de weg blijven letten.

Een interessante casus dus en AI in de wereld van autodesign gaan we vast op vele manieren terugzien. De hele video van Frank Stephenson kun je terugvinden op zijn YouTube kanaal.