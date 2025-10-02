Elon Musk is de eerste mens met vermogen van een half biljoen

De rijkdom van Elon Musk bereikt ongekende hoogtes.

Elon Musk is zeer controversieel, heeft veel Tesla-klanten weggejaagd, ruzie gemaakt met de president van Amerika, maar toch is hij weer de rijkste man ter wereld. Sterker nog: de Tesla-topman is nu rijker dan iemand ooit geweest is.

Volgens Forbes heeft het vermogen van Elon Musk namelijk de 500 miljard dollar bereikt. Het is voor het eerst dat iemand deze bizarre mijlpaal bereikt. Let wel: dit vermogen is een schatting, dus het is deels natte vingerwerk.

Forbes kan er een paar miljard naast zitten, maar het is zeker dat Elon Musk de rijkste man op aarde is. De nummer twee op de lijst heeft namelijk ‘maar’ 350 miljard. Dat is de 81-jarige Larry Ellison, oprichter van Oracle (je weet wel, de sponsor van Red Bull). Elon Musk heeft zelfs dubbel zoveel geld als Mark Zuckerberg, die met een schamele 245 miljard op plek drie staat.

De rijkdom van Elon Musk heeft recordhoogten bereikt omdat de koers van Tesla weer gestaag aan het stijgen is, sinds hij het Witte Huis heeft verlaten. Gisteren steeg de koers weer met 4%, wat Elon Musk het laatste zetje gaf om de 500 miljard dollar aan te tikken.

Een vermogen van 500 miljard gaat al je voorstellingsvermogen compleet te boven, maar het kan nog gekker. Elon Musk zou ’s werelds eerste biljonair kunnen worden. Musk heeft namelijk een aandelenpakket aangeboden gekregen van Tesla, wat een biljoen waard zou kunnen zijn als Tesla bepaalde doelen haalt. Dat zijn weliswaar hele ambitieuze doelen, maar ja, je weet het nooit.

We willen verder niet de communist uithangen, maar het is natuurlijk absurd dat één man zoveel vermogen heeft. Je kunt zeggen ‘hij heeft er hard voor gewerkt’, maar dit vermogen staan in geen enkele verhouding tot wat Musk gedaan heeft.

Bron: Forbes

Foto: Gage Skidmore