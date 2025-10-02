Elon Musk is de eerste mens met vermogen van een half biljoen

De rijkdom van Elon Musk bereikt ongekende hoogtes.
Elon Musk is zeer controversieel, heeft veel Tesla-klanten weggejaagd, ruzie gemaakt met de president van Amerika, maar toch is hij weer de rijkste man ter wereld. Sterker nog: de Tesla-topman is nu rijker dan iemand ooit geweest is.
Volgens Forbes heeft het vermogen van Elon Musk namelijk de 500 miljard dollar bereikt. Het is voor het eerst dat iemand deze bizarre mijlpaal bereikt. Let wel: dit vermogen is een schatting, dus het is deels natte vingerwerk.
Forbes kan er een paar miljard naast zitten, maar het is zeker dat Elon Musk de rijkste man op aarde is. De nummer twee op de lijst heeft namelijk ‘maar’ 350 miljard. Dat is de 81-jarige Larry Ellison, oprichter van Oracle (je weet wel, de sponsor van Red Bull). Elon Musk heeft zelfs dubbel zoveel geld als Mark Zuckerberg, die met een schamele 245 miljard op plek drie staat.
De rijkdom van Elon Musk heeft recordhoogten bereikt omdat de koers van Tesla weer gestaag aan het stijgen is, sinds hij het Witte Huis heeft verlaten. Gisteren steeg de koers weer met 4%, wat Elon Musk het laatste zetje gaf om de 500 miljard dollar aan te tikken.
Een vermogen van 500 miljard gaat al je voorstellingsvermogen compleet te boven, maar het kan nog gekker. Elon Musk zou ’s werelds eerste biljonair kunnen worden. Musk heeft namelijk een aandelenpakket aangeboden gekregen van Tesla, wat een biljoen waard zou kunnen zijn als Tesla bepaalde doelen haalt. Dat zijn weliswaar hele ambitieuze doelen, maar ja, je weet het nooit.
We willen verder niet de communist uithangen, maar het is natuurlijk absurd dat één man zoveel vermogen heeft. Je kunt zeggen ‘hij heeft er hard voor gewerkt’, maar dit vermogen staan in geen enkele verhouding tot wat Musk gedaan heeft.
Bron: Forbes
Foto: Gage Skidmore
Reacties
ty5550 zegt
En de gemiddelde Amerikaan stond er bij en keer er naar. Alles veel duurder. De economie op de rand van een recessie. Het leger/nationale garde in je blauwe “ongehoorzame” stad en legergeneraals die opgepept worden tegen de binnenlandse vijand. Sociale media vol extreem rechtse propaganda en leugens. Rechtbanken die totaal genegeerd worden en media die massaal het zwijgen worden opgelegd. En een Musk die staat te poppelen om dit te kopiëren naar Europa.
jaso013 zegt
En de rijken worden rijker en rijker en rijker. Mooi hoe wij, het werkvolk proberen om genoeg te verdienen en te werken om enigzins een leuk comfortabel leven te leiden en dat de grote bedrijven en aandeelhouders samen de ballen uit hun broek lachen neerkijkend op “de rest”.
Roskampies zegt
Vraag me af of er in de VS een revolutie kan komen zoals in Frankrijk 1793, waar het volk in opstand komt tegen de rijken omdat ze honger lijden alle macht en rijkdom bij een kleine elite is. Hoe lang voordat ee onvrede ontstaat daar.
acavs zegt
“Je kunt zeggen ‘hij heeft er hard voor gewerkt’, maar dit vermogen staan in geen enkele verhouding tot wat Musk gedaan heeft.”
Is het niet juist zo dat Musks vermogen juist wel prima in verhouding staat tot wat Musk gedaan heeft, aangezien zijn vermogen bijna volledig bestaat uit de waarde van zijn aandelen in bedrijven die hij zelf groot gemaakt heeft?
Schijnbaar vertrouwen mensen Elon hun geld toe, omdat hij daarmee een bepaalde waarde creëert die zijzelf met dat geld niet kunnen/willen creëren. Zijn bedrijven zijn ongeveer 2000 miljard dollar waard. Oftewel, hij heeft 1500 miljard dollar aan waarde voor andere gecreëerd en 500 miljard dollar voor zichzelf. Als ik mijn buurman 5 euro geef en hij maakt er voor mij 20 euro van. Dan mag hij van mij prima 5 euro houden.
Gele Koplamp zegt
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
En dit is pas 0,1%