Musk test positief, ontpopt zich wederom als gigantische Covidiot - Autoblog.nl

Elon Musk is naar verluidt een hele slimme man. Maar als het op Corona aankomt, is hij een beetje dom.

Het is een aparte wereld dezer dagen. Met al het rondvliegende fake news, is een wat sceptische houding richting de dingen die je hoort en leest soms wel handig. Oké, hier op autoblog is dat natuurlijk niet nodig, want wij brengen alleen faire en gebalanceerde nuance. Maar elders kan je beter niet alles zomaar voor zoete koek aannemen.

Probleem hiervan is dat je natuurlijk ook een beetje kan doorschieten. En dan loop je zomaar het risico dat je opeens een gekkie bent. Zo kan je natuurlijk hele legitieme discussies voeren over de zin en onzin van allerlei Corona-maatregelen en over welke balans we daarin moeten zoeken. Maar ja, dan kijk je opeens in de spiegel en ben je Lange Frans. Of nog erger, Elon Musk.

De laatste is immers een Corona-scepticus van het eerste uur. Wel begrijpelijk ook, want de Muskias zag met lede ogen aan hoe de autoriteiten zijn fabriek in Californië op slot gooide. Zowel bij het op slot gooien als bij het weer openen van de fabriek smokkelde Musk een weekje. Wel begrijpelijk, daar zo’n week stilstaan zijn toko Tesla natuurlijk ontzettend veel geld kost. Geld dat het, ondanks de torenhoge beurswaarde, niet per se zo maar in kas heeft liggen.

Volgens Musk was het allemaal maar overtrokken dat Corona. Op Twitter liet hij optekenen dat zijn geniale brein verwachtte dat er in april waarschijnlijk nul nieuwe gevallen zouden zijn in de Verenigde Staten. Dat bleek achteraf…niet helemaal te kloppen. Gisteren was er een record aantal nieuwe cases in Amerika (181.194), de teller staat nu op 10,8 miljoen gevallen sinds de uitbraak in de Verenigde Staten.

Een minder mens dan Musk zou dit wellicht zien als een reden om verder geen onzin te spuien over dingen waar hij (m/v) geen verstand van heeft. Maar net als zijn frenemy Donald Trump, kiest Musk liever voor de double down approach. Gisteren liet Musk namelijk weten dat hij wat verkoudheidsklachten had en zich daarom vier keer heeft laten testen. Twee tests kwamen positief terug, twee tests negatief. Musk vindt dit allemaal erg verdacht:

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. Elon Musk, hoopt de nieuwe Baas B. te worden

Als zijn discipelen hem vervolgens uitdagen om nog wat dommere dingen te zeggen, hapt Musk maar al te graag toe. Een Twitteraar suggereert bijvoorbeeld dat dit soort uitslagen ervoor zorgen dat het aantal gevallen kunstmatig hoog uitvalt. Een andere zegt dat het voor de omzet van testmakers wel lekker is als er geen eenduidige uitslagen zijn. Musk ziet wel wat in deze denkbeelden.

Met het exponentieel stijgende aantal gevallen voelt Musk de bui natuurlijk alweer hangen, ondanks positieve berichten over een aanstormend vaccin. Het duurt immers nog wel even voordat dat goed en wel uitgerold is en Musk wil vast niet dat zijn fabriek intussen weer moet sluiten. Of denk jij dat Musk gewoon gelijk heeft? Zet je aluminium hoed op en ga los, in de comments!