Wees blij dat je hier, langs de A58, niet aan het tanken was

Dat had namelijk heel vervelend kunnen aflopen.

Het waaide niet hard, het regende niet hard en tóch besloot een tankstation langs de A58 zomaar in de storten. Afgelopen nacht werden de hulpdiensten op de hoogte gesteld. Pompstation Selnisse in de buurt van Lewedorp is een 24-uurs pomp en in theorie had er iemand kunnen staan tanken. Dat was niet het geval. Niemand raakte dan ook gewond bij het incident.

Het is niet bekend hoe het dak kon instorten. Onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk heeft te maken met een constructiefout. Het winkelgedeelte van het tankstation is onbeschadigd gebleven. In de nacht is de shop gesloten. Klanten kunnen tanken aan de hand van een automaat.

De brandweer heeft afgelopen nacht onderzoek gedaan naar aanleiding van de instorting. Omdat het dak niet op de aanwezige pompinstallaties was gevallen bleek er ook geen sprake van explosiegevaar. Het incident liep dus met een sisser af. Het tankstation blijft voorlopig dicht.

Fotocredit: Politieteam Oosterscheldebekken via Facebook