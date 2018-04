Tesla kent slechtste maand in 7 jaar, maar er is een lichtpuntje

En nee, het is niet de V8-swap.

Tesla bevindt zich momenteel niet bepaald in het meest zonnige weer. De maand werd getekend door niet één, maar twéé tragische Autopilot-ongelukken en een terugroepactie van de Model S. De plek waar we de effecten van dergelijke incidenten vrijwel direct terugzien, is de aandelenmarkt. Toch is het lastig te zeggen of iemand had kunnen voorspellen dat de gevolgen dusdaning groot zouden zijn, dat Tesla haar slechtste maand in zeven jaar tijd zou beleven.

Hoewel Elon Musk nog aan de wandel ging met het nieuws, en er een komische draai aan probeerde te geven door te zeggen dat zijn bedrijf failliet was, zijn de keiharde cijfers niet te vermijden. Een expert van Bloomberg vat het bondig samen met de rake zin: “In humor, there is truth“. Dit blijkt wel degelijk te kloppen, want op de beurs daalde het aandeel Tesla de afgelopen maand met liefst 22,4 procent (ruim 10 miljard dollar); de heftigste daling sinds 2010, het jaar dat Tesla de beurs op ging.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks. This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point? Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

Tesla sluit de maand echter niet totaal in de duisternis af. Waar de Amerikanen de laatste tijd juist voortdurend getergd werden door productieproblemen, lijken deze inmiddels tot op zekere hoogte te zijn opgelost. Dit is maar goed ook, want het geduld van de klanten begint aardig op te raken. Een uitgelekte e-mail van Musk schijnt licht op het relatief kalme water waarin Tesla zich momenteel bevindt, op het gebied van het productie.

EXCLUSIVE: emails from a source inside Tesla show Musk and Tesla management rallying the troops and trying to accelerate sales as sentiment on the company turns negative. pic.twitter.com/u55MnJ8jsP — Problem Magnet (@Tweetermeyer) April 2, 2018

In de e-mail wendt Elon zich tot de werknemers van het bedrijf, en laat hij weten trots te zijn op de gemaakte progressie. Tesla produceerde tot voor kort amper 1.000 Model’s 3 per week, maar inmiddels is dit getal gestegen tot rond de 2.000 per week.

“It has been extremely difficult to pass the 2000 cars per week rate for Model 3, but we are finally there. If things go as planned today, we will comfortably exceed that number over a seven-day period! […] It took five years to reach the 2000/week production rate for S and X combined, but only nine months to achieve that output with Model 3. Mind-blowing progress!”

Desondanks kan en moet Tesla de druk nog even op de ketel blijven houden. De doelstellingen die de Amerikanen voor het eerste kwartaal hadden staan, zijn immers niet gehaald. In de ideale wereld had Tesla in die periode maandelijks ongeveer 2.500 Model’s 3 willen produceren.