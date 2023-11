stand na GP Brazilië 2023

Ja ja, daar is ‘ie weer! Check hier de stand na de GP Brazilië 2023 en alle overzichten, plus alles dat ons opviel aan het afgelopen weekend.

De GP van Brazilië – of eigenlijk de Grand Prix van Sao Paulo – was zoals wel vaker een garantie voor verrassingen. Vorig jaar kon Mercedes GP hier zijn enige race winnen en ook Verstappen kon hier’ vroeger’ races winnen, terwijl Mercedes dominant was. Dat is voor de neutrale kijker altijd veel leuker.

Afgelopen weekend stelde de Braziliaanse GP wederom niet teleur, want de veranderende weersomstandigheden zorgden ook voor telkens andere coureurs die lekker over Interlagos gingen (en plots weer niet).

Zeven dingen die ons opvielen

In dit artikel lees je alle standen en overzichten die ertoe doen. Daarnaast vielen er ons een paar dingen op aan de race:

Norris nieuwe uitdager?

In de sprintrace was Lando Norris bijzonder gewaagd aan Verstappen. Ja, we weten het: Verstappen spaarde zijn banden ook een beetje. Maar dat maakt niet uit: het gat tussen Norris en Verstappen was vrij klein, kleiner dan tussen Norris en Pérez die ook in een Red Bull RB19 zit. Elke kans die zich voor lijkt te doen zit Norris er ook vlak achter. Hoe mooi zou het zijn als McLaren de lijn van deze seizoenshelft kan doortrekken naar volgend seizoen?

Aston Martin krabbelt op

Aan het begin van het seizoen leek Aston Martin Racing dé uitdager van Red Bull. Het was overduidelijk het tweede team en dat was knap, want het was alleen Fernando Alonso die de podiumplaatsen binnenhaalde. Na de zomerstop had het team het serieus moeilijk en de updates pakten in eerste instantie verkeerd uit. Maar nu op Interlagos konden we eindelijk zien dat er toch snelheid in die auto zat, met een mooie P3 startpositie voor Lance Stroll, die eens in de 25 races briljant is en verder vrij anoniem. Alonso komen we zo eventjes op terug.

AlphaTauri wéér goed voor elkaar

Het team uit Faenza begon erg slecht dit seizoen. Maar de weg naar boven is overduidelijk gevonden. Zonde dat Nyck de Vries daar niet van kon genieten, want eigenlijk werd de AT04 beter op het moment dat hij zijn congé kreeg. In de sprintrace kon Tsunoda zelfs de naar grip zoekende Hamilton inhalen. In de hoofdrace was Ricciardo verrassend snel. Hij liep een ronde achter – dus de classificatie was niet denderend – maar hij bleef Oscar Piastri lange tijd voor. De race was positiever voor AlphaTauri dan het lijkt afgaande op de uitslag van de race.

Old-school circuits zijn altijd beter

We begrijpen de Tilke-tempels. Gargantueske bouwwerken met enorm breed asfalt. Maar toch heeft zijn old-school circuit zijn charmes. Interlagos is zo’n circuit, er is gewoon iets minder ruimte, het vreet banden en het is best lastig om een ronde perfect te af te leggen. Voor de sport is het geweldig. Juist een imperfect circuit zorgt vaak voor veel visueel spektakel en dit jaar stelde het wederom niet teleur.

Weersomstandigheden

Ondanks dat de race niet extreem spannend was, was de kwalificatie dat wel. We hebben een speciale vermelding voor de weersomstandigheden. Man, wat was het billen knijpen. Het was nog niet eens de regen, maar wel dat de temperatuur ineens daalde en het harder ging waaien. De kwalificatie was een soort loterij, Leclerc wilde zelfs de pit in omdat hij dacht dat zijn ronde helemaal niets was. Het bleek uiteindelijk goed genoeg voor P2 en Stroll – altijd goed in wisselende weersomstandigheden – was derde.

Fernando Alonso is een absolute held

Alonso stond voor de 106e keer op het podium in zijn carrière. De Spanjaard is nog altijd vlijmscherp. Pérez voerde rondenlang de druk op, maar Alonso pareerde keurig. Nadat Checo er voorbij was, leek de strijd gestreden, maar niets was minder waar. In plaats van een aanval in bocht 1, lijnde de man uit Oviedo zijn Aston Martin perfect op om er in bocht 4 voorbij te gaan. Wat een held.

Wat is er aan de hand bij Mercedes?

Vorig jaar kreeg Red Bull hier niets voor elkaar en zegevierde het team van Mercedes. We hadden dan ook stille hoop dat ze het goed zouden doen bij de GP van Brazilië 2023. Maar het was hopeloos. Met name voor Russell – die vorig jaar won – ging het erg matig. Zelfs Gasly in de Alpine ging er lachend voorbij.

Rijderskampioenschap

Het spannendst is de strijd om P2 en P4. Sergio deed goede zaken op zaterdag door voor Lewis Hamilton te finishen. Dus Hamilton had nog meer werk te doen, niet op het moment dat het leek alsof Pérez eindelijk in zijn hum was. In de hoofdrace ging Pérez erg lekker en Hamilton juist niet. Dus deze strijd lijkt gestreden. Lance Stroll stijgt naar P10, terwijl Carlos Sainz naar P6 zakt.

De stand na de GP Brazilië 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 524 2 Sergio Pérez Red Bull 258 3 Lewis Hamilton Mercedes 226 4 Fernando Alonso Aston Martin 198 5 Lando Norris McLaren 195 6 Carlos Sainz Ferrari 192 7 Charles Leclerc Ferrari 170 8 George Russell Mercedes 156 9 Oscar Piastri McLaren 87 10 Lance Stroll Aston Martin 63 11 Pierre Gasly Alpine 62 12 Esteban Ocon Alpine 46 13 Alexander Albon Williams 27 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 13 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 16 Nico Hülkenberg Haas 9 17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 6 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 6 19 Kevin Magnussen Haas 3 20 Liam Lawson AlphaTauri 2 21 Logan Sargeant Williams 1 22 Nyck de Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Een Mercedes en een Ferrari uit de race en Aston Martin gaat ineens geweldig. Die zagen we niet aankomen. Red Bull pakte uiteraard de meeste punten dankzij de winst van Max en de P3 van Pérez. Aston Martin deed uitstekende zaken en nadert McLaren weer. Ook tussen Ferrari en Mercedes blijft het spannend.

De stand na de GP Brazilië 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 782 2 Mercedes 382 3 Ferrari 362 4 McLaren 282 5 Aston Martin 261 6 Alpine 108 7 Williams 28 8 AlphaTauri 21 9 Alfa Romeo 16 10 Haas 12

Kwalificatieduel

Het is bijzonder om te zien hoe Lewis Hamilton nu ook in de kwalificaties die overhand op zijn teamgenoot begint te krijgen. Verstappen heeft nauwelijks moeite met Pérez en Albon nog minder met Sargeant. Wat we ook nauwelijks zagen: Stroll die zijn teammaat de baas is. Lance kan wel vaker verassen in veranderende weersomstandigheden. Dan is het ineens een gelegenheids-Senna.

De stand na de GP Brazilië 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 18 Pérez 2 Alonso 16 Stroll 4 Russell 9 Hamilton 11 Leclerc 12 Sainz jr. 8 Norris 14 Piastri 6 Ocon 9 Gasly 11 Hülkenberg 14 Magnussen 6 Guanyu 5 Bottas 15 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 3 Ricciardo 2 Tsunoda 4 Lawson 1 Albon 20 Sargeant 0

Snelste raceronde

Voor de coureurs was al snel duidelijk dat dit een lastige zou gaan worden. De slijtage op Interlagos is namelijk dermate hoog dat je niet eens overal vol kunt aanzetten en dat was tijdens de kwalificatiesessie. Tijdens de race is dat nog lastiger: dan moet je zoveel mogelijk ronden rijden op een set banden. In dit geval was het Lando Norris die de snelste ronde pakte.

De onderlinge stand na de GP Brazilië 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 8 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1 Tsunoda AlphaTauri 1 Piastri McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Je koopt er niets voor en toch ook weer wel. De Driver of the Day-award is een publieksprijs en aangezien de Formule 1 een sport is om het publiek te vermaken, stiekem toch best belangrijk. Normaal gesproken wint de underdog meestal. In de top 3 deed Max niet eens mee. Het was Lando Norris die voor de vijfde keer dit seizoen de award won. Niet onverdiend, maar de actie van Fernando Alonso was geweldig.

De onderlinge stand na de GP Brazilië 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Lando Norris McLaren 5 Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Oscar Piastri McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nou, nee. We kunnen er niets anders van maken. Jaap had de P2 van Norris voorspeld en Wouter de winst van Max. Alleen waren redactieleden ervan overtuigd dat Mercedes het beter ging doen. En Ferrari. Heel erg zeldzaam: Michael heeft voor het eerst in lange tijd geen punten gehaald.

De stand na de GP Brazilië 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (HAM, NOR , RUS) 106 Michael (HAM, PER, SAI) 100 Wouter ( VER , HAM, SAI) 93 1 punt voor juist gokken in de top 3, 5 punten voor juiste positie

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Las Vegas worden verreden op 16 november om 05:30.