Elon Musk over goedkopere Tesla’s in Europa en meer

Dit en meer interessante uitspraken van de Tesla-visionair.

Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) vond de aandeelhoudersvergadering van Tesla plaats. Een jaarlijks gebeuren waar Elon Musk interessante dingen kenbaar maakt tegenover investeerders. Eén van die interessante uitspraken waren dat Musk zijn auto’s in Europa goedkoper wil gaan aanbieden.

De CEO denkt dit voor elkaar te krijgen zodra de Europese fabriek een feit is. Al een tijdje is bekend dat Tesla zich in Europa wil gaan vestigen met een eigen gigafactory. In Tilburg is er al een assemblagefabriek, maar de basis van deze auto’s voor Europa komen nog uit de fabriek in de Verenigde Staten. Eind dit jaar hoopt Tesla een gigafactory in Shanghai opererende te hebben en zo’n fabriek moet ook hier in ons continent gaan komen. De Chinese havenstad is overigens slechts het begin. Musk heeft ambities om meer fabrieken te gaan bouwen in het Aziatische land, gezien de omvang.

Het is nog steeds niet bekend waar precies die fabriek gerealiseerd gaat worden. Er zijn diverse kandidaten in heel Europa. Ook Nederlandse partijen hebben aangeboden een gigafactory in ons land te willen realiseren. Of dat laatste gaat gebeuren is nog maar de vraag. In het verleden heeft Musk laten weten Duitsland als voorkeur te hebben voor deze nieuwe fabriek.

Wanneer Tesla’s in Europa voor de Europese markt gebouwd gaan worden heeft het bedrijf niet langer te maken met invoertarieven en goedkopere transportkosten. Nu de auto’s uit de VS afkomstig zijn is dit nog wel het geval. Tesla zou meer kunnen verdienen aan de auto’s door de weggevallen kosten, maar in plaats daarvan heeft Musk een prijsverlaging voor ogen. Voor de Chinezen heeft de CEO een vergelijkbare visie.

Andere interessante uitspraken waren dat Tesla deze zomer een pickup gaat presenteren, dat er Tesla’s gaan komen die een actieradius van meer dan 640 kilometer krijgen en dat eind 2020 de productie van de Semi van start moet gaan. Allerlei uitsprake en visies van Musk voor de toekomst. Het is altijd weer even afwachten wat Musk daadwerkelijk kan waarmaken op basis van zijn verwachtingen.