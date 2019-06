5 dingen die je moet weten over de nieuwe Renault Clio

De Fransoos heeft het in zich om (weer) een succes te gaan worden.

Het is hard werken in het drukke B-segment. Renault heeft zich met de uitgaande generatie Clio bewezen genoeg onderscheid te kunnen maken om de harten van consumenten te winnen. De kans is groot dat de nieuwe Clio het trucje nog eens gaat herhalen. Mede door slimme keuzes die Renault heeft gemaakt is die kans groot. Check hieronder waarom.

1. Weinig gesleuteld aan vertrouwd recept

Renault heeft bewust weinig aan het design gedaan. De Clio lijkt sterk op zijn voorganger, maar heeft dit keer de huidige familieneus van het merk meegekregen. Een logische keus. Men was fan van het uitgaande model, dus Renault leek wel gek om het mes in dit ontwerp te zetten. Met dit bekende recept in een opgefriste uitdossing kan de Clio er weer jaren tegenaan.

2. Klaar voor de toekomst

Hoewel het uiterlijk erg lijkt op het oude model, is de Clio wel degelijk een nieuwe auto op een nieuw platform. Dit maakt het mogelijk dat er een (deels) elektrische auto van de Clio gemaakt kan worden. De Fransoos in hybride vorm kan volgend jaar verwacht worden.

3. Interieur waar het fijn vertoeven is

Renault heeft kritisch gekeken naar wat er wel beter kon. Zo is de nieuwe Clio ruimer dan ooit, zodat je ook als volwassene goed achterin kunt zitten. Daarnaast is er een groot display in de middenconsole geplaatst voor zaken als infotainment en navigatie. Combineer dit met zachte materialen en dit maakt de nieuwe Clio een typisch Franse auto. Namelijk dat comfort serieus wordt genomen.

4. Keuze genoeg

Benzine, diesel, later een hybride, een LPG-optie en nog later een volledige elektrische variant. Renault probeert met de Clio een breed publiek te bedienen en dat doen ze door de hatchback met allerlei motorvarianten aan te bieden. Instappen doe je met een 1.0 TCe driecilinder turbo met 100 pk tot de TCe met 130 pk. Later komt er ongetwijfeld nog een Clio R.S., een variant die petrolheads meer zal aanspreken.

5. En dan de prijs

Een goed product is 1. Maar in dit segment is een goede prijs minstens zo belangrijk. Consumenten kunnen immers kiezen uit een zee aan modellen bij tal van merken. De Clio is redelijk geprijsd (meer info HIER). De auto is er vanaf 17.290 euro. Ter vergelijking: De Ford Fiesta is er vanaf 17.245 euro en de Peugeot 208 gaat 17.580 euro kosten. Daarmee concurreert de hatchback met de rest, maar is de nieuwe Clio niet de goedkoopste.