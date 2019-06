Zo gaat Porsche voor 4.000 euro wrapboer spelen

De Duitse autofabrikant heeft ook door dat wraps op auto’s in opmars zijn. Nu gaat Porsche zelf een dergelijke service aanbieden.

Een wrap is ideaal. Het kost in sommige gevallen enkele duizenden euro’s, maar het is niet zo ingrijpend als een lakwijziging. Je kunt de nieuwe kleur (of een compleet kunstwerk) weer verwijderen als je het zat bent. Bovendien is de lak van je auto veilig onder de stickerlaag verborgen. Daarnaast blijft de originele lak behouden en dat is weer gunstig bij het doorverkopen van een auto. Zeker bij duurdere sportauto’s kunnen kopers waarde hechten aan een originele lak.

Het aantal ‘wrapboeren’ zijn niet meer op één hand te tellen. In Nederland kennen we inmiddels diverse grote partijen die een een internationale klandizie hebben. Waar autofabrikanten nu al werk van tuners uit handen nemen door exterieur- en interieur onderdelen aan te bieden, gaat Porsche Digital nog een stapje verder. De digitale tak van de Duitse autobouwer gaat klanten de mogelijkheid geven om een wrap te bestellen.

Het samenstellen van zo’n livery gaat middels een online configurator genaamd Second Skin. Alles is mogelijk. Van een paar simpele stickers tot een complete skin die de auto transformeert. De prijzen beginnen bij 4.000 euro en lopen op tot 6.000 euro.

Porsche Digital lanceert Second Skin voorlopig alleen in Duitsland. Het merk zegt op verzoek ook auto’s van andere merken te wrappen. Daarnaast maken de Duitsers duidelijk dat het hier niet gaat om een uitbesteding aan een derde partij. Het complete wrap-proces is in handen van Porsche Digital GmbH in Ludwigsburg. Zelf spelen met de (nu nog vrij karige) configurator kan hier.