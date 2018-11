Boort Pirelli Ferrari de titel door de neus in 2019?

De sterren lijken weer mooi op te lijnen voor de driepuntige ster.

Pirelli, Ferrari, het zijn allebei grote namen uit de Italiaanse auto industrie. Je zou dus wellicht verwachten dat de twee elkaar wel even de hand zouden toesteken om samen tot puike resultaten te komen in de F1. Maar het lijkt erop dat het enigszins schort aan deze Forza Italia mentaliteit. Pirelli heeft namelijk de knoop doorgehakt over de banden die ze volgend jaar gaan gebruiken in de hoogste klasse van de autosport. Het verdict lijkt op het eerste gezicht geen goed nieuws te zijn voor team rood.

Pirelli gaat namelijk banden gebruiken met een wat dunner loopvlak. Het rubber van 2019 lijkt daarmee op de bandjes die dit jaar gebruikt werden tijdens de Grote Prijzen van Spanje, Engeland en Frankrijk. Dit ging gepaard met de nodige controverse, want in de paddock deed het gerucht de rondte dat de ‘dunnere’ banden gebruikt werden op aandringen van Mercedes. Algemeen wordt aangenomen dat Mercedes een auto heeft die de banden wat zwaarder belast dan de andere auto’s. Daardoor komen ze op harder rubber juist vaak beter uit de voeten, daar ze dit makkelijker op de juiste temperatuur krijgen. Met name op zachter rubber vormt de Merc echter regelmatig blaren op de banden.

Voor wat het waard is: in Spanje was Mercedes opeens oppermachtig terwijl het tot dat moment dominante Ferrari zelfs tot achter Red Bull terugzakte. Ook in Frankrijk won Hamilton. In Engeland trok Vettel weliswaar aan het langste eind, maar dat had vooral te maken met het feit dat HAM in de eerste ronde werd aangereden door Raikkonen. De Brit vocht zich daarna op overtuigende wijze terug naar de tweede plaats in de race (met een beetje dank aan Bottas).

Het idee van de banden met dunner loopvlak is dat de blaarvorming wordt tegengegaan. Dit komt vooral doordat het net wat (0,4 mm) dunner laagje zwart goud zijn hitte beter kwijt kan. Pirelli denkt dat een bijkomend ‘voordeel’ van het feit dat de banden net wat minder vlees op de botten hebben is dat coureurs eerder moeten stoppen en geen enorm lange bandensparende stints kunnen doen. De ‘normale’ slijtage van de banden in combinatie met het feit dat er simpelweg wat minder rubber voorhanden is, betekent namelijk dat de banden eerder ‘op’ zijn. Ook dit lijkt in eerste instantie vooral in het nadeel te zijn van Ferrari en misschien ook Red Bull, die dit jaar door lang door te rijden op banden zichzelf vaak een strategisch voordeel konden verschaffen.



Image-Credit: Pirelli kalender 2010 via autojunk (nsfw-ish)