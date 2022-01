Elon Musk rekent kneiterhard af met destructieve woke cultuur

Je zou verwachten dat er redelijk wat overlap is tussen Tesla en woke. Doch Elon Musk is helemaal klaar met de wokies. Maar dan ook echt…woosh.

Elon Musk heeft met Tesla een goed jaar achter de rug. Hij voegde 122 miljard toe aan zijn geschatte vermogen en begint dit jaar daardoor voor het eerst als rijkste man ter wereld. Er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Wellicht heb jij al een onfeilbaar plan om hem dit jaar in te halen. Doch voor nu zit de Canadees-Zuid-Afrikaanse Amerikaan er in ieder geval warmpjes bij.

Eigenlijk voor het eerst heeft Elon onlangs ook wat ‘chips van de tafel gehaald’, zoals hij het zelf omschrijft. Musk verkocht na een hoop #ophef over belastingen in Amerika een bak aandelen van Tesla. Naar eigen zeggen had hij voorheen altijd zijn geld in het bedrijf gehouden omdat hij vond dat -als het bedrijf onderuit zou gaan- de ‘kapitein neer moet gaan met het schip’. Op zich valt daar wat voor te zeggen, in een tijd dat passerende topmanagers vaak miljoenen pakken en dan al weg zijn als de langere termijn effecten van hun beleid zich laat voelen.

Enfin, zo in deze periode van het jaar is het natuurlijk een goed moment om vooruit en terug te kijken. Elon deed dat onlangs met de journalisten van de Babylon Bee. In het interview laat Elon zien dat hij veel weet van raketten. Maar hij rekent ook even snoeihard af met woke en de wokies. Elon betitelt woke als een destructief hersenvirus. Ouch. Gevraagd waarom hij er zo over denkt, zegt Musk:

In het algemeen moeten we denk ik mikken op een positieve samenleving. Het zou oké moeten zijn om een beetje humor te hebben. Woke wil komedie feitelijk illegaal maken, wat niet oké is. Proberen [David] Chappelle te cancellen is gekkenwerk. Willen we echt een humorloze samenleving die vervult is van veroordelingen en haat? In de kern zaait woke verdeeldheid, sluit het mensen uit en is het vervult van haat. Het geeft gemene mensen een schild om gemeen en wreed te zijn, gewapend in valse deugd. Elon Musk, vertelt ons wat hij echt denkt

Wooooosh! Waarvan akte. Hoop jij ook dat Elon Musk op basis van zijn Zuid-Afrikaanse roots de nieuwe premier van Nederland kan worden? Laat het weten, in de comments!