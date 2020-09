Elon Musk test de ID.3: 'Stuurt best goed' - Autoblog.nl

De afgelopen week was Musk in Duitsland te vinden, waar hij onder meer de ID.3 testte.

We hebben al eerder vandaag over de rivaliteit tussen Tesla en Volkswagen geschreven. Tesla heeft als start-up het gevestigde Volkswagen flink aan het schokken gebracht, waardoor de Duitsers nu een flinke inhaalslag moeten maken. Kennelijk wilde Elon Musk wel eens kijken hoe die inhaalslag er dan precies uitzag. Afgelopen week was hij namelijk in Duitsland te bekennen. Hij maakte bijvoorbeeld een uitstapje bij Berlijn en de Gigafactory die Tesla daar bouwt, maar was ook gespot bij het vliegveld van Brunswijk.

Wat hij daar deed was lange tijd onduidelijk, maar inmiddels heeft Volkswagen-baas Herbert Diess het een en ander verklapt. Via een LinkedIn-post deelt hij een filmpje van hem en Musk, die samen in de ID.3 zitten en rondjes rijden op het vliegveld. Musk zit achter het stuur, Diess probeert hem quotetjes uit te lokken die hij voor een leutig PR-filmpje kan gebruiken. Die hij weer op LinkedIn kan zetten.

Het filmpje begint met de grijze ID.3 die uit een hangaar rijdt. Enigszins nerveus benadrukt Diess dat de elektrische hatchbak een ‘mainstream’ auto is. Geen racemonster. Dat had Musk waarschijnlijk zelf ook wel bedacht, maar toch wel fijn dat Diess het even uitlegt. Musk lijkt hier zich niet zoveel van aan te trekken. “Ik wil alleen even kijken hoe de auto versnelt.”

In de volgende shot zien we hoe Diess en Musk rondjes rijden net buiten de hangaar, terwijl het zo te zien aardig regent. Hier probeert Diess een quote uit te lokken, door te praten over hoe goed het sturen aanvoelt. “Ja, voor een niet-sportieve auto stuurt het best goed inderdaad”, reageert Musk. Tot een dergelijke conclusie kwam @Wouter tijdens zijn rijtest van de ID.3 ook.

In een latere shot van Musks test van de ID.3 zien we hoe het duo op de landingsbaan rijdt. Musk trapt het gaspedaal in, terwijl Diess (enigszins nerveus?) begint met lachen. “Wat is het ergste dat kan gebeuren?”, vraagt Musk.

Het filmpje eindigt met hoe Musk weer de hangaar inrijdt en we ‘geheel toevallig’ een shot van de ID.4 zien. Gek genoeg heeft Volkswagen de moeite genomen om de elektrische SUV te camoufleren, ook al weet iedereen al hoe deze eruit gaat zien.

Of de twee nog iets concreets hebben besproken, blijft onduidelijk. Onder het filmpje zegt Diess dat ze alleen in de ID.3 hebben gereden en ‘gebabbeld’ hebben, maar dat er geen deal of samenwerking in het vat ligt. Wel zegt hij vooruit te kijken naar een volgende afspraak. Op Twitter schrijft Musk alleen dat hij een ‘goeie reis’ naar Duitsland had en dat de ondersteuning vanuit de overheid en ‘de mensen’ zeer gewaardeerd wordt. Oh, en deelt hij ook nog onderstaande foto. En nee, de outfits begrijpen wij ook niet.