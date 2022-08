Wat krijg je als je een ID.4 en een Touareg in de blender gooit?

Dit dus: de Volkswagen Tavendor.

De hoeveelheid cross-overs en SUV’s die Volkswagen bouwt is onvoorstelbaar. Bij ons in Europa zijn het er al aardig wat, maar in China weten ze helemaal van geen ophouden. Daar wordt zo’n beetje maandelijks een nieuwe Volkswagen SUV geïntroduceerd.

Voordat je denkt dat we overdrijven: we zullen voor de grap alle cross-overs en SUV’s die Volkswagen in China levert even opnoemen. Dat zijn – hou je vast – de T-Cross, de Tacqua, de T-Roc, de Tharu, de Tiguan, de Tiguan X, de Tiguan L, de Tangaku, de Tayron, de Tayron X, de Teramont, de Teramont X, de Touareg, de Talagon, de ID.4, de ID.4 X, de ID.6 X en de ID.6 Crozz.

Waarschijnlijk ben je de tel kwijt geraakt, maar Volkswagen levert dus 18 (!) verschillende cross-overs in één land. En tóch zien ze nog ruimte voor een nieuwe SUV. Nadat deze eerder al gelekt was introduceert Volkswagen nu officieel de Tavendor. We moeten het ze nageven: het is wel knap dat ze zoveel namen met een ‘T’ kunnen bedenken.

Qua design is de Volkswagen Tavendor een opmerkelijke auto. We zien namelijk heel veel kenmerken van de ID-modellen. Denk daarbij aan de chroomstrip die langs de bovenkant van het raam loopt, het zwarte dak en de doorlopende LED-balk tussen de achterlichten.

Toch is de Tavendor gewoon een auto met een ouderwetse verbrandingsmotor. Kijk maar naar de uitlaten. Goed, die zijn toevallig nep, maar de Tavendor is wel degelijk een benzineauto. Op deze manier maakt Volkswagen hun Chinese gamma dus nog onoverzichtelijker.

Met een lengte van 4,94 meter komt de Volkswagen Tavendor ergens aan de bovenkant van het gamma te staan. Het is niet de allergrootste, maar de Tavendor is wel groter dan een Touareg. De auto schijnt echter gebaseerd te zijn op het MQB Evo-platform, niet op het grotere MLB-platform. Op deze manier wordt de Tavendor een goedkoper alternatief voor de Touareg. Want die hadden ze blijkbaar nog niet in China.