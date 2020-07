Porsche 911 Turbo is officieel en een klap voordeliger

Hier is de Porsche 911 Turbo zónder S. Minder pk’s, maar ook een aantrekkelijker prijskaartje. Doorsparen of deze kopen?

Met een uitstekende marktstrategie heeft Porsche de nieuwe Turbo S gelanceerd. Zoals het heurt werd eerst de daddy gelanceerd. Later volgen de goedkopere varianten voor de klanten die gematigd enthousiast waren of een iets minder dikke bankrekening hebben. Zo hebben we hier de 911 Turbo. De versie zonder S dus.

Porsche 911 Turbo is niet lullig

Om maar meteen met een statement te komen. Je bent absoluut geen doetje met een 911 Turbo. Laten we het zo zeggen. De Turbo S is bloedverziekend krankjorum snel. De Turbo is achterlijk snel. Want met een sprint naar de honderd in 2,8 seconden kun je nauwelijks spreken van een langzamer modelletje. De Turbo S blijft met 2,7 seconden baas boven baas. Om te beseffen hoe bizar dit laatste is kun je de Porsche 992 Turbo S rijtest en video hieronder nog eens bekijken.

De nieuwe 911 Turbo levert 580 pk en 750 Nm koppel. Daarmee is deze ‘instapper’ net zo krachtig als de vorige 991 Turbo S. De topsnelheid ligt op 320 km/u. Dat is 10 km/u lager in vergelijking met de 992 Turbo S. Standaard komt de 911 Turbo met de Porsche Doppelkupplung-transmissie (PDK).

Meer opties dan voorheen

Vroeger koos je altijd voor het topmodel. Je kon niet aankomen bij je vrienden met het gewone model natuurlijk. De non S-modellen worden voornamelijk in Aziatische en Amerikaanse markten verkocht. Een reden waarom je dat bij de 992 Turbo niet meteen hoeft te doen heeft te maken met het volgende. Voor het eerst kun je opties als het Sport Pakket of Lichtgewicht Pakket, sportonderstel en een sportuitlaatsysteem krijgen op de 911 Turbo. Zonder badges is daardoor het verschil met de S enorm klein. Alleen een getraind oog ziet het verschil.

Standaard levert men de 911 Turbo met het Porsche Active Suspension Management-onderstel (PASM). Tegen bijbetaling kun je voor het harder sportonderstel opteren dat de Turbo ook nog eens 10 mm verlaagt.

Het Lichtgewicht Pakket snoept 30 kg van het voertuiggewicht. Je krijgt dan lichtgewicht kuipstoelen, geen achterzitjes en minder isolatie. Kies je voor het Sport Pakket dan krijg je een 911 Turbo met extra zwarte accenten, carbon goodies en Exclusive Design achterlichten.

Een meesturende achteras is standaard. Net als 21-inch velgen op 315/30 achterbanden en 20-inch op 255/35 voorbanden. De voorste remschrijven zijn met 408 mm ook op Turbo enorm groot en meten 36 mm in dikte. De achterste remschijven hebben een diameter van 380 mm en zijn 30 mm dik. Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) met de herkenbare gele remklauwen en 10 zuigers zijn optioneel. Net als de Turbo S, heb je ook bij de Turbo de bijzondere actieve spoilers.

Het interieur

Een bekende plek als je kijkt naar de overige 992-modellen. Standaard op de 911 Turbo is een 10.9-inch infotainmentscherm, elektrisch verstelbare sportstoelen, Sport Chrono, het GT stuurwiel en het BOSE Surround Sound System. Een belangrijke om te weten is dat Porsche InnoDrive met adaptieve cruise control niet standaard is. Ook onder andere Lane Assist met verkeerstekenherkenning, een nachtzichtassistent en een upgrade naar het Burmester High-End Surround Sound System zijn een optie.

Porsche 911 Turbo prijs

De prijs maakt hem interessant ten opzichte van de S. De nieuwe 911 992 Turbo Coupé is er vanaf 239.200 euro. De Cabriolet kost 254.600 euro. Ter vergelijking. De Turbo S is er vanaf 272.500 euro (coupé) of 287.900 euro voor de Cabriolet. De orderboeken zijn vanaf heden geopend. Eind oktober staat de 992 Turbo bij de dealer.