Akkoord bereikt over fusie FCA en PSA [updated]

Wat Renault niet voor elkaar kreeg met Fiat Chrysler Automobiles is PSA mogelijk wel gelukt

“Hey PSA, fuseren?” “Ok is goed”.

Zo moet het ongeveer gegaan zijn als je kijkt naar de aankondiging van een fusieaanbod en de daadwerkelijke beslissing. Officieel moeten beide partijen nog naar buiten komen met het nieuws dat de fusie gaat gebeuren. Volgens The Wall Street Journal is dat een formaliteit en is de beslissing genomen.

De Amerikaanse krant stelt dat het raad van bestuur zal bestaan uit 11 leden. Met 6 leden is PSA sterker vertegenwoordigd in vergelijking met FCA, dat vijf leden zal aanstellen. In vergelijking met de eerdere fusiepoging met Renault is dit alles bizar snel gegaan. Renault moest hier goed over nadenken en uiteindelijk is het niet doorgegaan.

Wanneer FCA en PSA de fusie officieel bekendmaken zijn ze in één klap één van de grootste autoconcerns ter wereld met een breed portfolio aan automerken en een marktwaarde van 48,4 miljard dollar. Van het Amerikaanse Jeep en Dodge tot het Italiaanse Fiat en Alfa Romeo tot het Franse Peugeot en Citroën. De verwachting is dat de aankondiging van deze fusie later vandaag bekendgemaakt zal worden.

Voor met name FCA zal de fusie goed nieuws zijn. Het gamma van merken als Fiat en Alfa Romeo is niet denderend te noemen. Inmiddels bejaarde modellen als de MiTO, de Giulietta en de Fiat 500 zijn broodnodig toe aan een nieuwe generatie. Wat deze fusie gaat brengen is afwachten wanneer beide concerns details uit de doeken gaan doen.

Update: Het is officieel. Beide partijen plannen te gaan fuseren. Het statement van de bedrijven lees je hieronder.

The Supervisory Board of Peugeot S.A. and the Board of Directors of Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA). have each unanimously agreed to work towards a full combination of their respective businesses by way of a 50/50 merger. Both boards have given the mandate to their respective teams to finalize the discussions to reach a binding Memorandum of Understanding in the coming weeks.

Met dank aan iedereen voor de tips!