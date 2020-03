Volkswagen arbeiders ontvangen moker vette bonus

Volkswagen arbeiders zitten er met hun bonus warmpjes bij deze lente. Daar hoeven ze niet eens koorts voor te krijgen.

Het zijn spannende tijden voor de auto industrie. Niemand gaat momenteel nog naar de dealer om een auto te kopen. Of dit slechts een kwestie is van uitstel, of uiteindelijk leidt tot afstel valt nog even te bezien. Desalniettemin is het nog steeds goed om Volkswagen-arbeider te zijn. Ja, zoals we vorig jaar al schreven is het natuurlijk niet leuk om op elke verjaardag te moeten aanhoren dat je een grote sjoemelaar bent. Elk jaar een moddervette bonus opstrijken daarentegen, dat wordt nooit oud.

Ook dit jaar kunnen Volkswagens arbeiders weer een bonus van enkele ruggen tegemoet zien. Om precies te zijn gaat het om 4.950 Ekkermannen per arbeider. Dat is weer 200 pegels meer dan vorig jaar. In 2018 was de bonus (voor 2017) nog 4.100 Euro. Arbeiders moeten wel de mazzel hebben dat ze nog werkzaam zijn voor het Wolfsburgse concern. In de naweeën van dieselgate en met de switch naar EV’s in het vooruitzicht, gingen veel banen immers op de schop. Toch zijn er nog altijd ruim 100.000 arbeiders over die kwalificeren voor het extraatje.

Een deel van de cold hard cash hebben de arbeiders vorig jaar november al gekregen. De rest krijgen ze dit jaar in mei uitbetaald. Eindbaas Herbert Diess en operationeel honcho Bernd Osterloh hebben mooie woorden over voor hun werkbijen. Diess:

De arbeiders van Volkswagen hebben weer puik teamwork verricht in 2019. Ze hebben een sleutelrol gespeeld in het succes van Volkswagen. Met deze bonussen in het kader van de collectieve loonafspraken, willen we hen bedanken voor hun toewijding. Ze kunnen op deze manier meedelen in het succes van het bedrijf. Herbert Diess, CEO van Volkswagen AG

Osterloh doet ook een duit in het zakje: