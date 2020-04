En jawel, Toto Wolff koopt aandelen Aston Martin

De naam is Wolff, Toto Wolff.

Het is nog een beetje vroeg, maar normaal gesproken zouden we alweer langzaam toewerken naar het silly season in de F1. Welke teams en coureurs stellen teleur? Welke doen het goed in de eerste races? En welke weerslag kan dat hebben op de grid van volgend jaar? Dat zijn toch een beetje de spannende vragen waar we het mee moeten doen in het turbo-hybride tijdperk. Immers weten we na enkele races doorgaans al dat Hamilton en het Mercedes van Toto Wolff de titels weer in de tas hebben.

Bij gebrek aan gerace, zijn er dit seizoen echter maar weinig ingrediënten om smakelijke speculaas van de bakken. Het enige wat er ligt in de keuken zijn de spullen die nog zijn blijven liggen van vorig jaar. Wat gaat er gebeuren met Ricciardo en Vettel aan het eind van het seizoen? Houdt Mercedes ermee op? En zo ja, gaat Toto Wolff dan naar het nieuwe team van Aston Martin?

De basis van deze geruchten is de logische gedachtengang dat Mercedes niet meer zoveel te winnen heeft in de F1. Na de enorme dominantie die al sinds 2014 een feit is, kunnen ze eigenlijk alleen maar verliezen. Denk een beetje aan het Audi-syndroom op Le Mans. Op een gegeven moment wordt zo’n zege een formaliteit en gaat het publiek toch ook denken ‘hoe moeilijk kan het zijn’. Als je dan ook nog verslagen wordt op het moment dat stalgenoot Porsche weer eens meedoet…

Koppel dit aan het feit dat de raceminnende Dieter Zetsche in de top van Mercedes plaatsgemaakt heeft voor de bonen tellende Ola Källenius. Naar verluidt verloopt de samenwerking tussen Ola en Mercedes teambaas Toto Wolff wat minder soepel. Te daarbij op het feit dat er nieuwe regels komen. Dan heb je een sterke cocktail voor een potentiële exit. Is het alleen nog de vraag hoe je dat op een zo gracieus mogelijke wijze verkoopt. Gelukkig verschijnen daar Lawrence Stroll en Aston Martin ten tonele.

Lawrence Stroll lijkt kosten nog moeite te sparen om een mooie F1 carrière voor zijn zoon te kopen. Eerst zat hij al vuistdiep in Williams, maar toen dat team terugviel naar hun huidige bedenkelijke niveau kocht hij pardoes Force India op. De Canadees is sinds kort ook groot aandeelhouder van Aston Martin. Even was doodleuk de gedachte dat Stroll hierna het F1 team van Mercedes zou overnemen en dat verder zou uitventen onder de naam Aston Martin. Inmiddels wordt een andere variant realistischer geacht. Toto Wolff zou (met een paar anderen waarschijnlijk) naar het huidige team van Stroll kunnen komen en dit team herbenoemen tot Aston Martin. Wat Mercedes dan verder doet, dat moeten ze zelf maar uitzoeken.

Na een gezellig vliegtuiguitje van Lawrence Stroll en Toto Wolff, werd er extra zuurstof in het gerucht geblazen. Maar, niet veel later deed Toto de notie dat hij op weg is naar de exit bij Mercedes af als absolute nonsens. Echter, nu blijkt dat Toto wel degelijk een belangetje genomen heeft in Aston Martin van 4,77 procent. De aandelen vertegenwoordigen een waarde van zo’n 42 miljoen Euro.

Dat staat dus enigszins haaks op Toto’s woorden dat er niks zou spelen. Vooral omdat Wolff eerder een belang had in Williams, maar dat verkocht heeft toen hij bij Mercedes aan de slag ging. Het zou immers tot belangenverstrengeling kunnen leiden, aldus Toto Wolff zelf. Kennelijk denkt de Oostenrijker daar nu heel anders over. Mercedes heeft naar eigen zeggen geen problemen met deze gang van zaken. Das Haus claimt gewoon verder te onderhandelen met Wolff over een nieuwe deal.

Wij denken echter: waar rauch is, is feuer. Of Mercedes nou doorgaat of niet, ze willen natuurlijk geen onrust zaaien omtrent het aanblijven van hun de teambaas. Toto lijkt hiermee vast een stapje buiten de deur te hebben voor het geval Mercedes er toch de stekker uit trekt. Zo niet kan hij aanblijven, zo wel heeft hij een landingsplaats. In het laatste geval is het wel interessant wie Toto meeneemt. Aldo Costa? Valtteri Bottas? Lewis Hamilton?!?

Dank Frank voor de tip!