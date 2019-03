En voor zijn 100ste verjaardag maakt Citroën…

Dit.

Wie wel eens tijd heeft doorgebracht met Parijzenaars zal weten dat ze niet verlegen zitten om een goed feest te gooien. Bij Citroën hebben ze deze memo duidelijk niet gekregen, want zijn honderdste verjaardag viert het tot op heden nog niet op de meest exorbitante manier. Na een bloedsaaie gebaksdoos met wielen komt het merk nu met ‘The Citroënist Concept’. En een fiets.

Citroën zal in Genève o.a. aan komen zetten met een op de SpaceTourer gebaseerd transportconcept, dat in feite niets meer is dan een fatsoenlijk uitgeruste camper. Het interieur en de cabine van de Citroënist zijn ontwikkeld door Pössl. Dit is dezelfde fabrikant waarmee Citroën eerder zijn Campster maakte. Om het succes en de groei van het Franse merk in het campersegment (evenals zijn honderste verjaardag) te vieren, sloegen de merken weer de handen ineen.

Binnenin de Citroënist Concept vinden we naast de door Pössl ontworpen cabine twee ligplaatsen, een ingebouwd kantoor en een opslagplaats voor fietsen. Uiteraard is dit niet zonder reden gedaan; Citroën heeft voor dit project namelijk ook een bijpassende fiets voor de camper gemaakt. Fietsfabrikant Martone heeft de tweewieler uiteindelijk voor de autofabrikant ontwikkeld. De ‘Ride The Citroënist’ is vervaardigd uit staal en aluminium en weegt 12 kg. De fiets heeft drie versnellingen. In tegenstelling tot het studiemodel van de camper kan de tweewieler wél worden besteld. Hij kost 950 euro.