Lego supercars worden ook meer geld waard

Kijk, daarin kun je ook investeren. De waarde van Lego supercars is stijgende.

Geregeld krijgen wij de vraag op feestjes: “welke auto wordt meer waard?” De markt is op dit moment een beetje apart, dus in sommige gevallen worden auto’s ineens meer waard dan een paar jaar terug. Toevallig keek ondergetekende naar een 325dA Touring LCI van de E91-generatie: die zijn gewoon drie- tot vierduizend euro duurder geworden. Ongelooflijk, maar waar.

Maar je hoeft niet eens in diesel-stationwagons te investeren. Of Maserati’s. Nee, joh, zelfs Lego supercars worden meer waard. Dat meldt Paddlup. Volgens hen zijn lego-sets soms betere investeringen dan goed. Dus als je een bijzondere set in uitmuntende conditie, dan kun je daar een behoorlijke smak geld voor krijgen. De ROI (Return On Investment) is erg gunstig volgens hen.

Waarde Lego supercars stijgt

De lieveling in het echt is ook de lieveling van Lego. De Ferrari F40 is een auto die meer waard wordt. Of ‘ie nu gebouwd is in Maranello of Berkel en Rodenrijs, ze stijgen in waarde! In 2015 was de Ferrari-set nog 75 pond waard, maar de productie is in 2017 gestopt. Sindsdien is de waarde omhoog geschoten naar 257 pond. Een gebruikte set – mits in goede conditie – is alsnog zo’n 178 pond waard.

Of wat te denken van de Bugatti Chiron. Deze is in 2018 op de markt gebracht (de Lego-set, niet de echte Bugatti) en de productie ervan stopt december 2022, dat is deze maand! Volgens Paddlup gaat de Lego Chiron de nieuwe hit worden als het gaat om waardestijging.

Enzo

Dan ten slotte de Ferrari Enzo. Deze Lego supercar lijkt er eigenlijk niet eens op, maar ja, mijn zus lijkt ook niet op mijn vader of moeder. In 2006 haalde men de set uit productie. De ROI is sindsdien gestegen met 812,61% Nee, niet 812,60% of 812,62%, maar 812,61%!!! Tegenwoordig kost deze set namelijk 730 pond.

Voorwaarde in de meeste situaties is dat je de doos in principe niet aanraakt. Als je het speelgoed gebruikt waarvoor het gebouwd is – ermee spelen namelijk – dan zakt de waarde aanzienlijk. Erop afschrijven doe je echter nauwelijks, als de onderdelen compleet zijn. Dat laatste is nog een dingetje, want dit soort dozen hebben sowieso meer dan duizend stukjes.

