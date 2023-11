Nou heeft Rod Stewart meerdere exen, zowel van vlees en bloed als van metaal, maar zijn lekkerste ex kan van jou zijn.

Bij sommige mensen vraag je je toch echt af hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen. Rod Stewart is er zo een. Niet moeders mooiste, niet de beste zanger ter wereld en toch miljoenen platen verkopen en bijna evenzoveel vrouwen in zijn bed gehad. En lekkere auto’s bovendien… Al lagen die niet in zijn bed, denken wij.

Tja. Het zal de kift wel wezen, maar wij snappen het niet. Dat gezegd hebbende, de ex van Rod Stewart kan van jou zijn. Sterker, de lekkerste ex van Rod Stewart kan van jou zijn. Je moet alleen wel een heel dikke portemonnee meenemen.

De ex van Rod Stewart kan van jou zijn

We hebben het natuurlijk niet over Rachel Hunter of Kelly Emberg, of een van de andere 5 vrouwen bij wie hij 8 kinderen heeft, maar over zijn scharlaken rode Ferrari F50. De lekkerste ex van Rod Stewart, met overmacht. Die staat te koop bij Collecting Cars.

Alleen heeft hij minder in deze schone gereden dan in zijn andere exen. De teller staat namelijk op slechts 11.000 mijl. Wat helemaal niks is voor zo’n bruut en lekker geval. Die wil je toch keihard uitwonen? Althans, wij wel. Daar hebben we thuis wel een weekje mot voor over…

Deze ex van Rod is inmiddels 27 lentes jong, maar zoals gezegd nog vrijwel maagdelijk. Maar daar kan verandering in komen, als jij de poeplap trekt en haar de jouwe maakt. Alleen moet je voor deze golddigger, die ook in onderhoud geen goedkoop modelletje is, echt diep in de buidel tasten.

De teller staat namelijk op £2,450,000, wat uitkomt op zo’n 3 miljoen euro. En dat is pas na 11 biedingen, die gaat dus nog wel voor meer centen de deur uit. En daarvoor krijg je dus een 4,7 liter V12 met ruim 520 pk. En die motor is bovendien door middel van metalen subframes direct aan het chassis bevestigd. Waardoor haar kermende schreeuwen van genot nog beter hoor- en voelbaar zijn, zullen we maar zeggen.

Heeft iemand de winnende cijfers voor de loterij van de 10e voor me. Ik wil deze afgelikte boterham dolgraag de mijne maken…

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!