In welk Brits oerproduct zit dit interieur?

Op en top Brits, lekker luxueus en zelfmoorddeuren achter. Dat kan maar één auto zijn: een LEVC.

Wie heeft opgelet weet dat ondergetekende aardig houdt van het Verenigd Koninkrijk. Niet dat ik er zou willen wonen, trouwens, maar dankzij vrienden die je kunnen ontvangen is het een mooie reisbestemming. Als autoland is het VK ook interessant, zo staat Goodwood Festival of Speed op het lijstje van menig fanaat. De auto-industrie van het Verenigd Koninkrijk blijft ook eentje voor de fijnproever. Het land brengt ons Jaguar, Land Rover en onnoemelijke weelde en luxe dankzij Bentley en Rolls-Royce. En dan is er nog de bekendste Britse auto waar je nooit aan denkt.

Taxi

Dat is namelijk de iconische London Taxi of Black Cab. Uiteraard gebaseerd op de unieke Austin FX4 van weleer. Nadat die toch wel erg oud werden, kwam in 1997 dit gloednieuwe model van London Taxis International (LTI) genaamd de TX1. Een compleet op maat gemaakt model om enkel te dienen als moderne taxi voor Londen, maar dan wel met alles zoals de FX4 dat ook deed. Hoge raampartij voor het beste comfort, zelfmoorddeuren achter en een kleine draaicirkel. Er is geen ‘civiel’ model gekomen voor de TX1, de enige afzetmarkt was de taxibranche in Londen. Ook al was de auto op maat gemaakt, de motoren kwamen van Nissan (later van Ford, de Duratorq die je kunt kennen uit onder meer de Transit). Zo was het icoon opnieuw uitgevonden.

LEVC

Dat recept was houdbaar tot ongeveer 2018, want na bijna 20 jaar trouwe dienst besloot het bedrijf achter LTI een nieuw model te bouwen voor de toekomst. LTI was inmiddels opgegaan in LEVC, een speciaal bedrijf voor Londense taxi’s onder de vleugels van Geely (wat ook direct aantoont waar de inspiratie voor de LiDAR-sensor van de Volvo EX90 vandaan komt). LEVC staat voor London EV Company, maar stiekem zijn het plug-in hybrides. Desalniettemin blijft het recept zoals het was: hoge raampartij, gunstige draaicirkel en zelfmoorddeuren achter. Ook zijn de taxi’s vaak zwart met een simpel interieur, want het moet vooral functioneel zijn.

LEVC TX5 by Kahn

Daar is Kahn het niet helemaal mee eens. Deze firma richt zich recent vaker op auto’s die je niet verwacht en de LEVC TX5 is geen uitzondering. Kahn pakte een normale TX5 Black Cab van LEVC en voegde er wat jeu aan toe. Het exterieur is al wat dikker geworden, door aardig sportieve velgen en een heuse dakspoiler! Ook wordt het allemaal wat kleurrijker door kleuren aan te bieden, zoals British Racing Green, zilver, grijs en blauw.

Interieur

De echte highlight is natuurlijk het interieur van de LEVC TX5 door Kahn. Zoals de foto boven dit artikel al liet zien: het is best een luxueuze passagiersruimte geworden. Het exemplaar met het beigekleurige interieur heeft een heuse sterrenhemel alsof het een Rolls-Royce is! Overal waar je kijkt zijn de harde plastics en goedkope stofjes vervangen door leder en notenhout. Vele kleuren zijn mogelijk, waaronder potsierlijk oranje. Op praktisch gebied ga je iets achteruit: in plaats van drie stoelen achterin heb je nu twee kuipstoelen. De twee stoelen die er wél zijn zullen vast lekkerder zitten, want er was nu ook ruimte voor een middenconsole. Het is echt wat er gebeurd als je het idee van een Londense taxi combineert met het idee van een luxe limousine. Wij graven het wel, al moet je dat oranje stofje lekker achterwege laten.

Voor wie?

Normaliter zijn de taxi’s niet te koop voor gewone stervelingen, maar Kahn lijkt niet zo veel eisen te hebben voor het aanschaffen van hun aangepakte LEVC TX5. De enige eisen zijn het opgeven van welke kleuren je wil van buiten en binnen en een cheque van 99.000 pond. Voor dat geld heb je in het VK ook een S 500 4MATIC, maar dan wel kaal. The choice is yours.