911 Carrera Panamericana is de volgende sportkever

Er bestaat niet zoiets als ’te veel variaties op één thema’. Daarom is er een Porsche 911 Carrera Panamericana.

Nog voordat de facelift van de Porsche 911 eraan komt, lanceert Porsche nog even snel een paar modellen. De 911 GT3 RS is net gelanceerd, gisteren is de 911 Carrera T onthuld en vandaag is het de beurt aan de Porsche 911 Carrera Panamericana.

Dat is een speciale editie om de 70 jarige verjaardag te vieren van een belangrijk feit. Toen deed er namelijk een Porsche 356S Cabriolet mee aan de Carrera Panamericana. Reden voldoende voor Porsche Latin America & Mexico om eens even groots uit te pakken.

De basis van de Carrera Panamericana is de 911 Carrera S Cabriolet. De auto is gespoten in Gentiaanblauw. Net als de auto in 1952 zijn de velgen in kleur meegespoten met een grijze binnenzijde. De velgen zijn voor 20 inch en achter meten ze 21 inch.

Boxster dak

Het is een Carrera S, maar de remmen zijn zwart uitgevoerd (dat is normaal gesproken rood). Ook is er een witte ronde cirkel met daarin het nummer ’11’. Leuk detail: de verticale spijlen op de motorkap zijn in het wit gespoten, wederom net als de 356 van weleer.

Het meest bijzondere is het dak, aldus Porsche. Deze is namelijk ‘Graffity Grey’. Die kleur is niet leverbaar voor de 911, maar wel voor de 718 Boxster Spyder. Ze hebben het materiaal gebruikt voor de 911 Carrera Panamericana. Het is dus wel degelijk een uniek model. Sommige kenmerken – zoals Gentiaanblauw – zijn gewoon voor de 911 te bestellen.

Het interieur is natuurlijk ook afwijkend met Krijt-kleurig leder, zwarte stiksels en zwarte piping. In de hoofdsteunen geen Porsche-logo’s, maar ‘La Carrera Panamericana’. Ook zijn er wat speciale badges om jou eraan te herinneren dat je in een heel speciale 911 rijdt.

Basis 911 Carrera Panamericana

In technisch opzicht is de 911 Carrera Panamericana niet extreem zeldzaam of speciaal, overigens. Het is een Carrera S Cabrio. De 3.0 zescilinder boxer heeft 450 pk bij 6.500 toeren en 530 Nm bij 2.300 toeren.

De transmissie is een achttraps PDK-automaat met dubbele koppeling, die alle krachten naar de achterwielen stuurt. Daarmee sprint de 1.560 Kg zware sportkever in 3,9 seconden naar de maximale snelheid in Nederland en haalt ‘ie een topsnelheid van 306 km/u.

Kopen? Dat is niet mogelijk voor stervelingen. De auto wordt geveild en de opbrengst gaat naar een goed doel.

