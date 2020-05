Elon Musk twittert complete onzin, aandelen kelderen

Of zijn de twitter-berichten van Elon Musk zo briljant dat wij het niet door hebben?

De afgelopen paar maanden beginnen Elon Musk en Donald Trump telkens meer op elkaar te lijken. Beide hebben een enorme groep volgelingen die alles ‘liket’ en beide kunnen ze op een of andere manier alles recht kletsen. Beide zijn echter absoluut niet geremd door enige zelfreflectie. Beide beloven gouden bergen en bij beiden moeten we er vaak nog even op wachten.

Louis van Gaal

Maar dat ze beiden enorm in zichzelf geloven, staat buiten kijf. Nu heeft het ook iets aandoenlijks. Een leider die niet aan zichzelf twijfelt is een goede leider, toch? Kijk naar Louis van Gaal. Die heeft bij zichzelf ook nooit afgevraagd of hij het wel goed doet. Dat wéét hij namelijk gewoon. Groot verschil tussen Van Gaal enerzijds en Musk en Trump anderzijds: Van Gaal is minder actief op Twitter.

Actief op Twitter

Musk is wel actief op Twitter en niet zo’n klein beetje ook. Net als Trump snijdt hij zichzelf weleens in de vingers. Of het door een flinke snuif Colombiaanse poeder, een fles schotse whiskey of een Bosche Bol kwam weten we niet, maar deze week was de Zuid-Afrikaan weer lekker bezig.

Jazeker, Elon was weer eens groter dan God. Hij begon meteen goed:

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Bijzondere stijl

Daarmee zitten Elon Musk en @jaapiyo helemaal op één lijn. De waarde van Tesla is natuurlijk ook veel te hoog, als je het afzet naar de potentie en wat ze waar kunnen maken. Het is de bijzondere stijl van Musk waardoor het aandeel zoveel waard is. De aandelenkoers kelderde dan ook flink na zijn tweet. Binnen een paar uur waren de aandelen 9% minder waard. Het stond op 141 miljard dollar, maar na zijn tweet was het 121,1 miljard euro. Ook knap. Ook verloor Musk een flink aantal volgelingen op Twitter. Overigens krabbelden ze wel een klein beetje op aan het einde. We hebben het dan over de aandelen, niet de volgelingen.

Now give people back their FREEDOM — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020 Ome Elon gaat vol Braveheart op Twitter

SEC

We zijn ook benieuwd wat de SEC hiervan gaat vinden. Musk werd vorig jaar al in zijn jasje gegrepen door de Securities and Exchange Commission, nadat hij aangaf Tesla van de beurs te willen houden. Iets dat de SEC nogal misleidend vond. De Amerikaanse beurswaakhond zal minder aanstoot nemen tegen alle andere tweets van de afgelopen week, die op zijn minst krankzinnig waren.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020 Aldus de eigenaar van een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld.

CAPS LOCK

Zo wist hij (net als Donald Trump) de CAPS LOCK van zijn toetsenbord te vinden door te stellen dat Amerika bevrijd moet worden. Daarna werd het raarder. De extreem rijke Musk heeft aangegeven geen bezettingen meer te wensen en zelfs zijn huis te willen verkopen. Het houdt hem alleen maar tegen. Zijn leven wil hij wijden aan de aarde en Mars.

Zwanger

De verklaring voor het rare gedrag is overigens vrij eenvoudig, doch niet bevestigd. De vriendin van Elon Musk, de wandelende Tim Burton-fantasie ‘Grimes’, is namelijk zwanger en was niet onder indruk van het gedrag van Musk.

My gf @Grimezsz is mad at me — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Belhamel

Het verschil tussen een gek en een genie is natuurlijk de mate van succes. Nu praten we weer over Musk, in plaats van de wellicht ietwat teleurstellende kwartaalcijfers of de kwaliteitsproblemen van de Model Y. Of waar de Cybertruck, Semi, Roadster en andere aangekondigde voertuigen nu blijven. Doet ‘ie toch weer goed, die oude belhamel.