ePrix van Mexico: tijden en wat je moet weten

De derde rode en vierde race van het seizoen staat voor de deur. Dit zijn alle tijden en wat je moet weten over de ePrix van Mexico.

We gaan weer verder met het derde Formule E weekend van dit seizoen. Het kan een beetje verwarrend zijn. Net als met voetbal begint Formule E in het ene jaar en eindigt het in het jaar erop. Dit seizoen is vorig jaar begonnen, maar gaat verder in 2020.

We zijn inmiddels aanbeland bij de vierde ePrix, maar het derde weekend. Hoe zit dat eigenlijk? Simpel: in het eerste weekend, in Riaad, zijn er twee races verreden met twee kwalificatiesessies. De vorige race, de ePrix van Santiago in Chili bestond uit één kwalificatiesessie en één race. Dat zal dit weekend ook het geval zijn. We gaan nu verder met alle informatie die je nodig hebt voor dit weekend!

Mexico-Stad, Mexico

Na Riaad en Santiago doet het circus nu Mexico aan. Voor de doorgewinterde Formule 1 fanaat zullen er een paar dingen bekend voorkomen. Waaronder het circuit. Net als in de Formule 1 rijdt men met de Formule E eveneens in het centrum van Mexico.

Autódromo Hermanos Rodríguez

Jazeker, ook in de Formule E wordt er gereden op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Nu zal dat niet gebeuren op exact dezelfde baan. Ondanks dat de Formule E zich snel ontwikkelt, zijn de snelheidsverschillen met de Formule 1 enorm. Daarom wordt er op een kortere variant van de baan gereden. Maar het circuit heeft wel degelijk overeenkomsten met de Formule 1. Zo wordt de laatste bocht zowel in F1 als FE gebruikt. En ook bij Formule E wordt er gestreden in het stadiongedeelte!

Wat is het ronderecord op Autódromo Hermanos Rodríguez?

Dat is 1:01.112. Deze tijd staat op naam van Pascal Wehrlein die de tijd neerzette in een auto van Mahindra Racing. Toen was de baan nog wel 2,093 km lang, ni is deze 2,606 km lang dankzij een extra een paar extra bochten.

Wie von vorig jaar de ePrix van Mexico?

De winnaar van vorig jaar was Luca Di Grassi. Hij won in een auto van Audo Sport Abt Schaeffler.

Wanneer is de kwalificatie van de ePrix van Mexico?

Zaterdag 15 februari, van 19:00 tot 20:00. De kwalificatie verloopt in vier sessie.

Wanneer is de race van de ePrix van Mexico?

Waar kan ik de ePrix van Mexico volgen?