Er rijden nu bijna 190.000 private lease-auto’s in Nederland

Voor sommigen is het een handige manier om een auto te ‘hebben’, anderen zouden er nooit aan denken. Die eerste groep blijft maar groeien, vorig jaar kwamen er een kwart meer private lease-auto’s bij.

Al tientallen jaren is leasen een begrip in de zakelijke wereld. Het idee is wel bekend: via je werkgever krijg je een auto waarmee je naar je werk kan rijden. En als je bijtelling betaalt, mag je die auto ook nog eens meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden. In het vorige decennium is er echter een nieuwe vorm van leasen naar boven komen drijven: de private lease. De particuliere lease, dus. Met die private lease kunnen meer mensen in een nieuwe auto rijden, zonder dat ze daadwerkelijk een nieuwe auto hoeven te kopen. Onder meer onze hoofdredacteur is fan van dit private leasen.

En hij is niet de enige. In Nederland rijden er nu namelijk 190.000 private lease-auto’s rond, aldus Renate Hemerik. Zij is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en zat vrijdagmiddag bij de BNR Nationale Autoshow. Het getal van 190.000 is een stijging van 25 procent ten opzichte van 2018. Dat is een enorme stijging, zo zegt Hemerik, maar aan de andere kant is die groei ook wel eens twee keer zo groot geweest.

Is het dan toch slecht nieuws? De groei zwakt immers af. Nee, zegt Hemerik. “Wat we zien is dat de introductiefase wel voorbij is. Nu zien we dat vraag en aanbod normaliseert en dat de markt volwassen wordt. Inmiddels is private lease niet meer weg te denken uit de Nederlandse autowereld. Waar we een aantal jaar geleden nog met elkaar zaten en ons afvroegen of het zou blijven, is dat nu wel anders.”

De voordelen van private lease-auto’s zijn volgens Hemerik de zekerheid die zo’n auto biedt. “Je hebt zorgeloze mobiliteit voor een vaste prijs.” De VNA-voorzitter denkt daarom dat het aandeel van particuliere lease alleen maar verder toe zal nemen. Onze overheid wil immers meer mensen in een elektrische auto krijgen. Tegelijkertijd hebben consumenten volgens Hemerik zorgen bij EV’s, vanwege bijvoorbeeld de accu. Met andere woorden, of die accu over loop van tijd niet teveel achteruit gaat.

En wat moet je doen als je je geen zorgen wil maken over een nieuwe auto? Juist, dan ga je de lease in, zo denkt Hemerik. Overigens opperde een ING-sectoreconoom eerder dit jaar een soortgelijke gedachte.

Niet alleen met de private lease ging het goed; ook op de zakelijke markt boekten leasemaatschappijen winst. In totaal rijden er nu 1,88 miljoen lease-auto’s rond (zowel zakelijk als particulier), een stijging van 13 procent ten opzichte van 2018. Daar zijn natuurlijk veel elektrische auto’s bijgekomen, maar de rest van de range deed het volgens de leasemaatschappijenorganisatie ook goed.

Renate van Hemerik deelde de lease-cijfers bij de BNR Nationale Autoshow met Wouter Karssen en Meindert Schut. Verder in deze aflevering: weginspecteur bij Rijkswaterstaat Michael van Vliet vertelt over de Toyota Hilux – het nieuwste speeltje van de weginspecteurs – en de gevaren die hij als inspecteur tegenkomt.