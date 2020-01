Populariteit elektrische occasions zakt dramatisch in

De EV zit in zwaar weer. Zie begeleidende foto.





Aan het begin van elk jaar krijgen we de verkoopcijfers van het voorgaande binnen. Al sinds een jaartje of tien worden deze cijfers enorm gedomineerd door de incentives vanuit de overheid. Het verschil is gewoon enorm. In de commentsectie worden deze kopers weleens omschreven als een vis waarvan de houdbaarheidsdatum reeds is verstreken, maar dat is natuurlijk kolder.

Dankzij de enorme financiële verschillen zou je wel gek zijn om duizenden euro’s per jaar méér te betalen voor een (min of meer) gelijkwaardige auto, zonder de voordelen. Op de occasionmarkt zien we dit veel minder, dus zien we ook dat andere auto’s populair zijn. Tot voor kort was de EV immens populair en kende het model een zeer korte statijd. Net als goedkoop laden, lijkt ook daarbij de (relatieve) populariteit als sneeuw voor de zon te verdwijnen. De statijd is namelijk dramatisch toegenomen.

Dat meldt BNR op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Wegverkeer, verwerkt door het RDC. Volgens het databureau daalde de populariteit van de tweedehands elektrische auto enorm. In 2018 was een elektrische auto nog een ‘hot item’, met een statijd van slechts 33 dagen. In 2019 nam dat met maar liefst 19 dagen toe naar 52 dagen. De Vereniging Elektrische Rijders denkt dat het komt door een te groot aanbod in verhouding tot de vraag. Ook sluit het aanbod niet het aanbod niet helemaal aan bij de vraag van de consument. Het zou kunnen zijn dat de consument wel degelijk geinteresseerd zou kunnen zijn in een EV, maar dat de juiste auto niet aangeboden wordt. Denk aan afwijkende wensen qua carrosserievariant, prestaties en prijs.

Is het dan allemaal negatief nieuws voor de EV? Welnee, want ondanks dat de interesse afneemt, heeft een auto met elektrische motor nog altijd een kortere statijd dan een auto met verbrandingsmotor op benzine (66 dagen), diesel (73 dagen), LPG (117 dagen) of CNG (60 dagen). Hybrides doen het redelijk goed met eveneens 52 stadige, waterstofauto’s staan gemiddeld 67 dagen te wachten op een nieuw baasje.

Uiteraard hebben we ook een laatste disclaimer. Er zijn gewoon weinig elektrische auto’s, ten opzichte van auto’s met een conventionele motor. Dit houdt in dat enorme fluctuaties voor kunnen komen. Er komt dit jaar een subsidie voor gebruikte elektrische auto’s. Dit zou kunnen betekenen dat volgend jaar de verkoopcijfers van elektrische auto’s explosief zijn toegenomen.