Porsche gaat episch record verpesten

Feestjes verpesten, laat dat maar aan de Duitsers over.

Records zijn er om gebroken te worden. We weten het. Toch voelt deze wat jammer aan, want het huidige record heeft een mooi verhaal. Daar heeft Porsche lak aan. Ze willen het record voor snelste handgeschakelde straatauto op de Nürburgring in handen krijgen.

Porsche handbak record

Dat heeft Porsche GT-hoofd Andreas Preuninger bekendgemaakt tegenover Hagerty. Het zou de eerste keer zijn dat Porsche de ambitie heeft zo’n record neer te zetten. Tot nu toe gebruikte het merk alleen PDK auto’s om records te pakken. Het laat zien hoe belangrijk de handgeschakelde versnellingsbak is voor het merk uit Zuffenhausen. Dat gaven ze ook al recent aan.

Al die records kapen zorgt voor dominantie, wat natuurlijk goed is voor Porsche. Ook kan zo’n claim weer helpen de verkopen verder op te krikken. Niet dat een GT3 dat nodig heeft, maar de Duitsers zullen elk moment aangrijpen om een marketing feestje te bouwen.

Dat gaat natuurlijk wel ten koste van een ander. In dit geval de Viper en dat is toch jammer. In 2017 werd er door middel van crowdfunding geld bij elkaar gesprokkeld om het Amerikaanse Dodge een record neer te laten zetten op de ‘Ring met de handgeschakelde Viper ACR. Dat lukte en het werd een verhaal om nooit te vergeten.

Het is dan ook super leuk dat het record nog steeds staat. Iets om trots op te zijn voor de Amerikanen. Die legende wil Porsche ‘verpesten’ door het record te verbreken met de nieuwe 911 GT3 met handbak. Daarvoor moet er een tijd onder de 7:01.3 komen.

Dat is niet eens zo’n heel moeilijke opgave Bandentechnologie in vergelijking met 2017 is beter geworden. Bovendien heeft de Nürburgring door de jaren heen aanpassingen ondergaan, waardoor de baan ook sneller is dan ooit. Wat dat betreft voelen die records altijd een beetje flauw.

Natuurlijk gaat Porsche dat record afpakken van de Viper in 2025. De vraag is niet of maar wanneer. Met het record in handen hebben Porsche-verkopers weer een nieuwe troef in handen om klanten een handgeschakelde 911 GT3 aan te smeren. Jammer is het wel, we zullen je nooit vergeten Viper!