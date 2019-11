Er is driemaal snel Toyota nieuws!

En dan rekenen we de Supra's van vanmiddag niet eens mee!

Toyota is een van de grootste autofabrikanten. Wereldwijd zijn de auto’s enorm populair. Van kleine stadsautootjes tot grote terreinreuzen: ze maken alles. Na het verdwijnen van de Toyota Celica, Toyota MR-2 en het T-Sport sub-label was er alleen even de vraag: gaan ze nog leuke auto’s maken?

Gelukkig staat Akio Toyoda sinds de zomer van 2009 aan het roer van het enorme bedrijf. Akio is de kleinzoon van Kicchiro Toyoda (oprichter van de autodivisie) en de achterkleinzoon van Sakichi Toyoda, de oprichter van het bedrijf. Bij zijn aanstelling had Akio goed nieuws voor de petrolhead, want naar zijn mening moesten er meer leuke Toyota’s aankomen. Hij heeft woord gehouden, denk maar aan de nieuwe Supra, de vele varianten van de GT86 en natuurlijk het Gazoo Racing-label. Maar er komt meer!

1. De tweede generatie Yaris GRMN staat klaar

Soms zijn er van die projecten die beter uitpakken dan de som der delen. De Yaris GRMN is precies zo’n auto. Het is niet de snelste auto in zijn klasse, maar wel een van de duurste. Dat maakte voor het oordeel van Autoblog testpiloot @CasperH niet uit, want elke dag produceert hij nog een grimas als hij aan de auto terugdenkt. Goed nieuws: de tweede generatie Yaris GRMN staat klaar. Bij de rally van Australië op 17 november introduceert Toyota de eerste concept. Toyota communiceert zelf de ‘GR-4’ badge, wat zou kunnen duiden op vierwielaandrijving, net zoals de Yaris WRC auto heeft.

2. De WRX STI komt terug

Maar dat is toch een Subaru? Jazeker. De kans is zeer aannemelijk dat de Subaru en Toyota samen gaan werken aan een vierwielaandgedreven kanon, aldus Best Car. De werktitel luidt ‘Super AWD’ en moet al relatief snel verschijnen, de auto staat gepland voor 2021, volgens het Australische Motoring. Nu is dat voor Toyota relatief snel, maar voor Subaru is het wat laat. De WRX STI moet het dan tijdelijk zonder opvolger doen. Op zich is de samenwerking niet zo heel vreemd, want met de GT86 werkte Toyota ook al samen met Subaru. Wel grappig: in de jaren ’90 waren de rallyauto’s van Subaru en Toyota nog concurrenten van elkaar, nu worden het dus collega’s.

3. Toyota Avalon TRD Pro Concept

Dan nog iets tastbaarder nieuws. Naast Toyota Sport en andere badges heeft Toyota nog een afdeling gehad: TRD, wat staat voor Toyota Racing Development. De producten van deze afdeling zijn in Europa nooit leverbaar geweest, maar ze bestaan al 40 jaar. Dat vieren ze met de Toyota Avalon TRD Pro. De Avalon is een slag groter dan de Camry, die sinds kort wél in ons land leverbaar is. Het is verfrissend om te zien dat ze niet zijn gegaan voor een maximale hoeveelheid pk’s, iets wat alle andere merken en tuners op de SEMA beurs (waar deze Avalon zijn debuut maakt) wel doen.

De motor is namelijk de bekende 3.5 V6, die in standaard trim goed is voor zo’n 300 pk. TRD heeft de motor met een luchtinlaat, uitlaat en wat extra koelers her en der op weten te krikken naar 330 pk. TRD heeft voornamelijk de rijbeleving aangepakt. Zo is het onderstel wel zwaar onder handen genomen met andere dempers en veren. Voor meer grip zijn daar 275/35 18 banden van GoodYear en een sperdifferentieel. Ook heeft TRD het gewicht van de grote sedan weten te verlagen met 86 kg.