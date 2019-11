Deze auto combineert het beste van Porsche en Tesla

Of we er blij moeten zijn is een tweede. We zijn er nog niet uit.

Elektrische rijden houdt de gemoederen flink bezig onder de ‘petrolheads’. Een leuke auto heeft een verbrandingsmotor en anders niet. Je kan er ook op een andere manier naar kijken: er zijn saaie auto’s met benzinemotor en er zijn ook geweldige elektromotoren.

Met name Tesla is er op het moment heel erg goed in. Zowel de Model 3, Model S en Model X zijn leverbaar met een paar puike motoren. Ze leveren veel koppel én vermogen. Sterker nog, al jarenlang zet de Tesla Model S met de sterkste elektromotor de gevestigde orde flink te kakken op de dragstrip.

Maar wat vinden we ervan als een elektromotor gebruikt wordt in plaats van een van de meest heerlijk klinkende zescilinder boxermotoren? Dat is een lastige. het is wel wat er gebeurd is met de laatste creatie van Rauh-Welt Begriff. Dit Japanse bedrijf maakt al jaren de meest heftige 911’s. Ditmaal hoor je geen heerlijk fauchende zescilinder, maar helemaal niets anders dan gekwelde banden.

Oh ja, reken er maa op dat de banden het zwaar zullen krijgen. De 911 E-RWB, zoals ‘ie heet, is namelijk voorzien van een motor uit de Tesla Model S Performance. Deze is goed voor 563 pk. Die auto is voorzien van een accupakket van 32 kWh. Om te zorgen dat het vermogen goed op de weg komt, zit er een speciaal sperdifferentieel op van Quaife.

Die motor knaagt een beetje, want de rest is namelijk briljant. De gebroken witte lak, het ruitdesign in de klassieke sportkuipen, de ducktail-spoiler en het houten stuurwiel zijn lekker retro. De enorm brede BBS RS-velgen doen ook een visuele duit in het zakje. Het kan nog wel een lastige maat zijn om te bestellen: 245/40 17 aan de voorkant gaat nog wel, maar 315/35 17 worden bijna niet gemaakt. Gelukkig heeft Toyot R888R banden in de aanbieding die om de velgen heen passen.