Kia heeft nu tóch weer de langste fabrieksgarantie*

*Al is het wel een gedeelde eerste plaats.

Kia is heel erg lekker bezig in Nederland, want het bestverkochte merk van het afgelopen jaar was… Kia. Nederlanders weten de Kia-dealer dus wel te vinden, maar de Koreanen komen nu nog met een extra prikkel: nóg langere fabrieksgarantie!

Kia was al nooit karig met fabrieksgarantie. Sterker nog: jarenlang was de lange fabrieksgarantie een USP van het merk. Met 7 jaar boden ze langere garantie dan welk merk ook. Totdat Lexus in 2021 met 10 jaar fabrieksgarantie kwam, gevolgd door Toyota zelf in 2022.

Het heeft even geduurd, maar Kia kon het toch niet op zich laten zitten en verlengt de fabrieksgarantie nu ook naar 10 jaar. Het maximum aantal kilometers is 150.000. Dat betekent wel dat je gemiddeld slechts 15.000 per jaar moet rijden, wil je 10 jaar garantie hebben. Toyota en Lexus gaan op dat punt verder, met een maximum van 200.000 km.

De garantie geldt niet alleen als je nu een nieuwe Kia koopt, maar ook met terugwerkende kracht voor oudere Kia’s. Dus als je 7 jaar garantie eigenlijk verlopen was, krijg je er nu nog 3 jaar bij. De auto moet wel jonger dan 10 jaar zijn.

Uiteraard zijn er kleine lettertjes. De auto moet aantoonbaar volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden zijn, zoals gewoonlijk bij fabrieksgarantie. Verder moet het laatste onderhoud uitgevoerd zijn bij een dealer, om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie. In de praktijk kan de verlengde garantie dus nog wel wat voeten in de aarde hebben, maar het is in ieder geval een mooi gebaar.