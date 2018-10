Downsizen heeft zijn hoogtepunt bereikt

Of dieptepunt. Het is maar net aan welke kant je staat.

Het is een fenomeen waar we in korte tijd aan konden wennen: downsizing. Het recept was heel erg simpel. Men neme een auto, verwijder de atmosferische motor en lepel er iets kleiners in, met minder cilinders en met een kleine turbo. In de NEDC-metingen miste het zijn uitwerking niet. Auto’s met kleine turbo-torretjes waren extreem zuinig op papier. Aangezien theoretische zuinigheid voor veel overheden véél belangrijker was dan daadwerkelijke zuinigheid, ging men uit van de waarden die op papier mogelijk waren.

Dit betekende dat sommige fabrikanten enorm moesten investeren in deze nieuwe zuinigere (en dus schonere) motoren. Zelfs in Amerika, waar een litertje benzine bijkans goedkoper is dan een litertje cola, moest men overstappen op deze nieuwerwetse technologie. Eerst de personenauto’s, sportauto’s en SUV’s, maar nu moeten zelfs de pickups eraan geloven. Echter, de nadelen van downsizen komen ook naar boven. Het grootste nadeel is, opmerkelijk genoeg, dat het verbruik behoorlijk hoog is. Tenminste, als op al het vermogen aanspraak wordt gemaakt.

Dat is dus het geval met de splinternieuwe 2019 Chevrolet Silverado. In het kader van ‘red de drievingerige strandeend’ hebben ze bij General Motors besloten om de auto standaard uit te rusten met een viercilinder turbomotor. Ja, je leest het goed: een van de stoerste pickups die je op dit moment kunt kopen heeft slechts een halve V8. In de Verenigde Staten meten ze net iets anders dan in Nederland. Ze werken daar met een vrij simpele stadscyclus en snelwegcyclus. That’s it.

Ondanks dat Chevrolet zo goed mogelijk zijn best heeft gedaan, is het resultaat nog steeds knudde. Het officiële cijfer is namelijk dat de Silverado met viercilinder namelijk 1 op 8,9 rijdt! Gemiddeld! Het is nog dramatischer dan het lijkt. In de stad is de Silverado in schraap-uitvoering relatief zuinig, dankzij de achttraps automaat. Eenmaal op snelheid wordt het, relatief gezien met de andere motoren, erger. De viercilinder verbruikt op de snelweg namelijk 1 op 9,3. Dat is dorstiger dan de 1 op 9,8 die dezelfde Silverado weet te behalen met de 5.3 liter V8! Net als met Europese verbruikscijfers moet je deze met een korreltje zout nemen: die 1 op 9 ga je niet halen. Maar dat de viercilinder zelfs op papier onzinniger is, geeft aan dat het downsizen zijn dieptepunt heeft bereikt.

Bij deze is het officieel: wil je je auto zuiniger maken? Lepel er een V8 in.