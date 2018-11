Officieel: dit is de nieuwe Bentley Continental GTC [updated]

Iets met open deuren.

Na de introductie van de nieuwe Bentley Continental GT (rijtest) wisten we natuurlijk direct al dat de auto op een gegeven moment ook een cabrioversie moest gaan krijgen. Immers, Bentley heeft de Continental altijd in verschillende carrosserievormen op de markt gebracht. Desondanks heeft de Britse autobouwer nog relatief lang gewacht met de onthulling, want ruim een jaar na de komst van de GT volgt pas de GT Convertible.

Zodoende is tijd voor alweer de derde generatie van de Continental GTC om de harten van welvarende cabrioliefhebbers te veroveren. Zij die zich kunnen vinden in het ontwerp van de gesloten Continental GT kunnen ongetwijfeld ook de GTC waarderen, want afgezien van het overduidelijke verschil zijn beide modellen praktisch gezien hetzelfde. Ten opzichte van zijn voorganger gaat hij er gelukkig wel op vooruit, zeker voor wat betreft zijn lengte. De wielbasis van de nieuwe GTC is bijvoorbeeld 13,5 centimeter langer dan die van zijn voorganger. Check HIER onze vergelijking.

Gesproken over die overeenkomsten, uiteraard heeft ook deze variant van de Continental een behoorlijk potente motor in zijn lange neus liggen. Net als de coupé heeft de cabriolet een zesliter twinturbo W12 met cilinderuitschakeling. De krachtbron levert 635 pk en 900 Nm en daarmee is de cabrio 0,1 seconde langzamer dan zijn dichte broer. De cabriolet heeft 3,8 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken en zijn topsnelheid ligt op 333 km/u. Die toupée kun je dus wel thuis laten, want op topsnelheid waait je haardos vrolijk weg.

Het spreekt voor zich dat de Continental GTC standaard alle denkbare luxe voorzieningen in huis heeft. De auto kan geleverd worden in zeventien kleuren en nog eens zeventig accenten. Daarnaast is het dak, dat zich onder de 50 km/u in 19 seconden kan openen, uit te rusten in zeven kleuren. Oer-Britten zullen zich hierbij de vingers aflikken, want een van de dakkleuren is tweed. Klanten kunnen hun GTC overigens nog uitrusten met twee optiepakketten, City Specification en Touring Specification. Daarbij kunnen ze terecht bij Mulliner om de auto sportiever voor de dag te laten komen.

Het is vooralsnog niet bekend wanneer de nieuwe Continental GTC op de Nederlandse markt wordt gebracht, of hoeveel de auto precies moet kosten. Prijzen van de Continental GT vind je HIER.

UPDATE: er is nu ook beeld van de auto. Bekijk de video op Autojunk.nl

Nog meer lezen? Bekijk HIER onze rijtest met de Continental GT Supersports.