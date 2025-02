Je raadt nooit in welke Mercedes deze blubberdikke V8 ligt

Ligt deze blubberdikke V8 in een A) Mercedes C205 AMG B) Mercedes C206 AMG of C) Jacques Villeneuve?

Vorige week hadden we het nog over de nieuwe Audi RS5. Die heeft een enorme groot voordeel gekregen om succesvol te worden van Mercedes. Waar de Audi immers nog steeds zal moeten knokken tegen de legendarische BMW M3, is de C63 door Mercedes liefdevol gecastreerd. Een beetje zoals een bepaalde sociaal-politieke agenda tegenwoordig bij alles en iedereen tracht te doen waar een vleugje testosteron aan zit. Met als gevolg dat het nu geen goede auto meer is en echt niemand er een wil. De verkoopcijfers zijn dramatisch.

Zoals de meeste bedrijven die deze catastrofale fout zijn begaan, geeft Mercedes nu impliciet de fout toe. De AMG-versie van de CLE op hetzelfde platform, heeft namelijk wel een bonkige V8 in het vooronder. Doch expliciet geven ze de fout niet toe, dus de C63 moet het blijven doen met de amechtige vierpitter.

Gelukkig kruipt het bloed van onderdrukte petrolheads waar het niet gaan kan. Je zou verwachten dat Brabus de geijkte partij is om alsnog de V8 in de C63 te leggen. Maar zij leveren slechts een chippie dat de vierpitter nog verder oppompt. Gaat het verschil niet maken zijn wij bang. Bij tuner VUK doen ze wel wat juist is en geven de W206 C63 de M177 V8. Het filmpje op Instagram met voormalig PS-Profi Jean-Pierre Krämer onthult dat de C63 met V8 ook weer klinkt zoals het heurt. Je zou er bijna een vochtig oogje van krijgen.

We begrijpen het als je nu met je chequeboekje staat te wapperen om een order te plaatsen. Maar of dat ook kan, is niet geheel duidelijk. Bij VUK zeggen ze dat er nogal wat voor de ombouw nodig is en dat ze daar twee jaar over gedaan hebben. Als een proof of concept zou je kunnen zeggen. Het lijkt ons zonde om die kennis vervolgens niet te vermarkten, maar goed. Nu de Bitcoin rally voorbij is misschien even je muntjes verkopen en daarna informeren in Oostenrijk dus?