“Er komt een volledig nieuwe vierdeurs Lambo”

En nee, het wordt niet de Estoque die je al kende.

Zoals je zeer waarschijnlijk weet komt Lamborghini later dit jaar op de proppen met de Urus: een SUV die moet zorgen voor een ongekende boost van de verkopen in Sant’Agata Bolognese. Met deze Urus wil Lambo namelijk de grens van 7.000 verkochte auto’s per jaar doorbreken. Er rust van meet af aan dus al een zware taak op de schouders van de AWD stier die hoog op de veerpoten staat.

Om de verkopen nog verder omhoog te jassen komt het merk in 2021 naar verluidt met een vierdeurs auto die in de categorie Porsche Panamera valt. De Estoque komt waarschijnlijk in je op als je dit leest, maar het productiemodel zou geen afgeleide van die concept car worden. Wel is de vierzitter bedoeld om het gat tussen de sportwagens en de Urus op te vullen.

Lamborghini is overigens niet bang dat deze vierdeurs klanten voor de Urus gaat kosten. Klanten die in deze klasse shoppen hebben immers (budget voor) meerdere auto’s. Een extra vierdeurs vechtstier kan er dan ook nog wel vanaf. De nieuweling komt naar alle waarschijnlijkheid op het MSB-platform van de Panamera en de Bentley Continental GT te staan.

De bron (Autocar) laat echter de mogelijkheid open dat Lamborghini juist een modellijn tussen de Huracán en de Aventador in plant. Deze nieuwe supercar zou op een in eigen huis ontwikkeld platform van koolstofvezel komen te staan. Ook zou het kunnen dat de nieuweling juist een supercar wordt die bóven de Aventador in het gamma wordt gepositioneerd.

Kortom: spannende tijden voor de meest extreme van alle VAG-dochters. Er gaat zeer waarschijnlijk een extra modellijn komen en de kans is groot dat dit een vierdeurs familieauto wordt. Het kan echter ook een derde supercar worden. We wachten eerst de komst van de Urus maar eens rustig af.