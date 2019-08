Er staan 3 blauwe Diablo Roadsters uit 1996 te koop in NL!

Moet iedereen er van af, ofzo?

Afgelopen weekend behandelden wij van Autoblog de Citroen BX. De auteur in kwestie had waarschijnlijk een flinke scheut Pastis in zijn mik, want het werd de ‘het meesterwerk van Marcello Gandini genoemd. Heel erg leuk zo’n BX en vooral knap dat het model 12 jaar lang ‘vers’ bleef. Maar een BX een meesterwerk noemen is discutabel, zeker als je je bedenkt dat Gandini ook verantwoordelijke is voor de Lamborghini Diablo.

Het is een beetje een ‘vergeten’ auto. Niet meer zo snel en hip als een moderne Lamborghini, maar nog te jong om klassiek genoemd te worden. Mocht je drie ton stuk willen slaan op een Diablo Roadster, hebben we goed nieuws. Er staan namelijk bijna drie identieke exemplaren te koop in Nederland.

Nog gekker is dat ze allemaal in de zelfde blauwpaarse kleur gespoten zijn. De Lamborghini Diablo VT Roadster is normaal gesproken een stuk zeldzamer en duurder dan de dichte variant, want er zijn er zo’n 200 van gebouwd. Wat dat betreft is het vreemd dat ze allemaal de zelfde kleur (lijken) hebben, uit 1996 komen én rond de 30.000 km hebben gelopen. We nemen ze met je door:

Lamborghini Diablo VT Roadster

€ 239.950

1996

25.000 km

De ‘goedkoopste’ Diablo Roadster mag weg voor 239.950 euro. Voor dat geld krijg je een Diablo VT Roadster uit september van 1996. De auto staat bij een bekende dealer aan de A2 (Louwman Exlcusive) die wel vaker dit soort smakelijke supercars in de aanbieding hebben staan. Bijzonder aan deze auto is dat de auto origineel Nederlands is en door de importeur is onderhouden. De advertentie check je hier.

Lamborghini Diablo VT Roadster

€ 249.500

1996

33.974 km

Het kan natuurlijk zijn dat je de koffie niet zo lekker vindt bij Louwman of geen zin hebt om in de file te staan. Bij een US-auto specialist in Monster staat gelukkig een bijna identieke Diablo VT Roadster. De kleur lijkt wel iets af te wijken, met name vanwege de belichting. Ook dit exemplaar komt uit 1996, maar is van januari. Het is een Amerikaanse Diablo, dus met oranje reflectoren aan de zijkant en de in Miami altijd salonfähige verchroomde velgen. De advertentie kun je hier bekijken.

Lamborghini Diablo VT Roadster

€ 279.900

1996

30.445 km

Stel dat je meer geld wilt uitgeven, dan is dat ook mogelijk. Want deze blauwpaarse Diablo VT Roadster kost namelijk 279.900 euro. Deze komt ook januari 1996 en heeft ongeveer hetzelfde gelopen: 30.445 km. Dit exemplaar komt van origine uit Italië en verhuisde daarna naar Zweden en uiteindelijk belande uiteindelijk in België. De auto staat nu in Boxtel te koop. Een groot verschil met deze auto is dat er net groot onderhoud is uitgevoerd. Geen idee wat Diablo onderhoud kost, maar reken maar dat een distributieriem vervangen meer meer kost dan bij een Citroen BX. Klik hier om de advertentie te bekijken.

Meer lezen? Check hier onze special van de Lamborghini Diablo!