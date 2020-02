Er staan duizenden ‘goede’ Chevrolet Corvette C7 modellen te koop

Met een goede Corvette bedoelen we voor nu even niet de Corvette C8.

Het is een van de grootste automotive hits van het moment. De nieuwe Corvette ‘C8‘. Met ‘C8’ bedoelen we niet de opvolger van de Citroen Evasion, maar de achtste generatie van de Corvette. Maar niet getreurd als je liever de zevende generatie wenst, er staan er nog duizenden van te koop.

Layout

Het meest bijzondere aan de Chevrolet Corvette C8 is natuurlijk de plaatsing van de motor. Bij Chevrolet zinspeelden ze al langer op een Corvette met middenmotor, maar nu is het eindelijk zover. Nu zijn er veel mensen er lyrisch over. Het is misschien persoonlijk, maar ondergetekende kan er maar moeilijk aan wennen. Die layout biedt dynamisch gezien best wat voordelen, maar de looks vallen daar niet onder.

Lange neus

De Corvette hóórt een lange neus te hebben met een korte achterkant. Het is wat de auto zo herkenbaar maakt. De Corvette C8 lijkt nu op een soort Vietnamese Ferrari rip-off met Corvette kenmerken. De auto doet alles goed, maar de gesmolten Ferrari-looks helpen de Corvette niet echt. Met name massa achter de voorportieren oogt zeer onhandig, alsof de normaliter afgetrainde Corvette wat zwembandjes heeft verworven.

Nieuwe oude modellen

Mocht je er ook zo over denken en nog een Chevrolet Corvette C7 zoeken: er staan er nog een heleboel van te koop. Alleen in de Verenigde Staten alleen zijn er zo’n 2.600 exemplaren die wachten op een eerste baasje. Natuurlijk, het zijn niet meer de modernste auto’s, maar een krachtige V8 in combinatie met een goed onderstel raakt nooit ‘over de datum’.

Kortingen

Chevrolet heeft kennelijk nog best veel moeite om ze kwijt te raken. Vandaar dat ze worden aangeboden met enorme kortingen. Zo krijg je op een Corvette Z06 zo’n 8.000 euro korting. Op een ‘gewone’ Stingray is dat ongeveer 6.000 euro. Mocht je in de VS wonen en een Corvette inruilen: dan krijg je een extra bonus van 2.750 euro omdat je zo’n fijne en trouwe klant bent.

Nederland

De uitverkoop van de Chevrolet Corvette C7 loopt zo gestaag door. Op dit moment wacht iedereen (die niet van fraaie proporties houdt, kennelijk) op het nieuwe type. Vorig jaar juni stonden er nog zo’n 6.000 van te koop. De verkoop geldt in principe alleen voor de VS. Ondanks dat de Corvette Stingray in staat is om zeer zuinig te rijden, kent de auto een waanzinnig hoge CO2-boete.