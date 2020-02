Flitsmeister en dergelijke apps nu illegaal in Duitsland

Gebruikers van Waze, Flitsmeister en dergelijke opgelet als je door Duitsland rijdt: je bent illegaal bezig!

Het zal altijd de eeuwige strijd blijven, die tussen de notoire snelheidsmaniak en de Hermandad. Met de snelwegen als speelveld speelt al jarenlang de strijd om eeuwige ‘roem’. De politie moet zoveel mogelijk boetes scoren, de automobilist wil er zo min mogelijk binnenhalen. De laatste tijd is de automobilist enorm geholpen met apps als Waze of Flitsmeister. In Duitsland zijn die apps nu verboden.

Waze, Flitsmeister en dergelijke verboden

Jazeker, je mag de apps als Flitsmeister en Waze niet meer gebruiken. Dat heeft de Duitse Bondsraad bepaald. Dan maar een gewoon een reguliere radarverklikker gebruiken? Nee, daarvan stond al langer vast dat het niet mocht. Er zijn niet heel erg veel opties. Overigens ben je niet strafbaar als de je de apps hebt op je telefoon, alleen als je ze ‘aan’ hebt staan, is het illegaal.

Controle hels karwei

Daarmee kom je tot de conclusie dat het buitengewoon lastig is. De wetgeving zelf is in principe duidelijk, maar het controleren gaat een hels karwei worden. De illegale apps op je telefoon hebben is immers toegestaan, je mag ze alleen niet gebruiken. Mocht je onderweg zijn met je kinderen op de achterbank, zij mogen de app gewoon gebruiken, maar de bestuurder niet waarschuwen. Handig. De bewijslast ligt bij de Polizei.

Luisteren naar radio toegestaan

Maar het wordt nog onhandiger, want veel radioprogramma’s benoemen de locaties van flitspalen en controles. Daarnaar luisteren is wél gewoon toegestaan. En mocht je je reis op een online routeplanner uitzoeken en uitprinten, dan mag je die onderweg gebruiken. Óók als de flitspalen op vermeld staan. De boete valt overigens heel erg mee: 75 euro. Radarverklikkers worden direct in beslag genomen, smartphones niet. Dat laatste is omdat smartphones meer doelen dienen.

Onbegrensde Autobahn

In Duitsland hebben ze gelukkig wel een goede compensatie, want het is tevens vastgesteld dat de snelheid nog onbegrensd is op bepaalde stukken van de Autobahn. Rond de steden en in drukke gebieden is er meestal al een maximum snelheid. Daarbuiten zijn er nog altijd trajecten waarbij er géén maximumsnelheid geldt.

Andere landen

Als laatste nog een kleine tip: check even voordat je op vakantie gaat, of de apps en/of verklikkers zijn toegestaan. In sommige landen is men er zeer streng op. In Zwitserland kost het gebruik van Flitsmeister of Waze ongeveer 200 euro. In Tsjechië moet je helemaal oppassen. De boetes kunnen daar oplopen tot wel 7.300 euro! In Servië, België en Luxembourg kan de straf oplopen tot een maand gevangenisstraf.

Met dank aan Stefan voor de tip!

Fotocredit: @theedge via Autojunk.