Volvo geeft de S90 en V90 een facelift

Je moet wel heel goed de oude modellen voor de geest kunnen halen, om te zien dat de Volvo S90 en V90 voorzien zijn van een facelift.

Je kan aan een facelift zien hoe tevreden een fabrikant (en dus het publiek) is met het uiterlijk van een auto. Verandert er enorm veel, dan viel het design niet echt in goede aarde. De Volvo S90 en V90 zullen zeer geroemd worden om hun looks, want voor de facelift van die modellen veranderde Volvo de grote sedan en station slechts op details. We nemen ze even met je door.

Verfijnd

Volvo gebruikt het woord facelift overigens níet in het persbericht. Het merk spreekt van ‘verfijnd’. Dat dekt de lading wat beter. Tegelijkertijd klinkt het ook veel chiquer: “Ja, Bob-Jan, mijn vrouw Bernadette-Floor is niet op de hockey, maar bij Dokter Brandts Buijs, alwaar haar gezicht wordt verfijnd”.

Wijzigingen ‘facelift’

Terug naar de gefacelifte Volvo S90 en V90. De mistlampen zijn nieuw, evenals het onderste gedeelte van de bumper. De rest is dus gelijk gebleven. Bij de V90 Cross Country is het nog het meest eenvoudig om te zien dat je te maken hebt met het verfijnde model, dankzij de LED-achterlichten met dynamische ‘pinkers’. Dan zijn er nog twee manieren om te zien dat je met een nieuw model van doen hebt: er zijn nieuwe velgen en lakkleuren beschikbaar.

Interieur

Minimale wijzigingen dus, meer een modeljaar wijziging dan een rigoreuze facelift, dus. Maar wat is er nog meer verfijnd? Goed dat je het vraagt. Het optionele Bowers & Wilkins systeem was al één van de meest puike audiosystemen die leverbaar is in een auto, maar deze is nog verder verbeterd. Er is een nieuwe versterker en de installatie is voorzien van Active Noise Cancellation technologie. Daarmee wordt geluid van buiten weggefilterd en hoor je dus vooral meer van je eigen muziek, zonder dat het volume op maximaal hoeft te staan.

Schone lucht

Een andere feature om het leven wat geriefelijker aan boord te maken is de zogenaamde ‘Advanced Air Cleaner’. Dit is niet zomaar een pollenfilter. Middels een fijnstofsensor kan de bestuurder via het scherm precies zien wat de situatie in zijn verfijnde Volvo S90 en V90 is. Mocht het percentage te hoog zijn, kun je binnen een paar minuten alle fijnstofdeeltjes uit je interieur laten verwijderen. Het laatste item dat het leven aan boord prettiger maakt is de wollen bekleding. Dit werd geïntroduceerd op de XC90 en is nu ook te bestellen in de gefacelifte Volvo S90 en V90.

Nieuwe T6 motor

Dan gaan we door met de techniek van de vernieuwde S90 en V90. Het gehele motorenaanbod is nu voorzien van 48V-ondersteuning. Niet alleen bij de verfijnde S90 en V90 overigens, maar het wordt nu toegepast op alle Volvo’s. Een kleine generator assisteert de motor, waardoor deze iets minder hard hoeft te werken en dus minder brandstof nodig heeft. Tevens is er een nieuwe motorisering voor de S90 en V90: de T6 Plug-in Hybrid. Deze levert 340 pk en heeft standaard vierwielaandrijving.

Alle prijzen en welke modellen nu allemaal naar Nederland komen, maakt Volvo op een later tijdstip bekend.