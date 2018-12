Er zit een bekend designhuis achter deze Mercedes V-Klasse

Het is tevens het gaafste busje wat je vandaag te zien krijgt.

De Mercedes V-Klasse is een verademing in de wereld van bestelbusjes. De Vito is een relatief saaie werkbus, meestal met halogeenlampen en plastic ongespoten bumpers, maar functioneel en relatief goedkoop is hij wel. De V-Klasse is lomp, duur en het blijft een bus. Maar toch heeft hij iets aantrekkelijks. Dat heeft natuurlijk te maken met de dikke optiepakketten van de V en ook doet het C-Klasse-interieur veel goeds. De V-Klasse is eigenlijk best cool. En luxueus, al kun je bij vele bedrijven langs om er een extra luxe landsloep van te maken.

Vanaf nu kun je ook bij iets bekendere bedrijven langs. Italdesign, bekend van vreemde busjes, presenteert de Vulcanus. Om te voorkomen dat het van buiten een V-Klasse met waterhoofd is, zijn er wat kekke dingen toegevoegd. Oké, wel een waterhoofd, maar die wordt mooi afgesloten aan de achterkant met een spoiler. Een set dikke velgen, een nieuwe voorbumper, een heuse side-vent en een set gele stickers maakt van de speciale V-Klasse een toffe verschijning.

Maar voor een ruime zit voldoet een E-Klasse tegenwoordig ook prima. Dus moet je de voordelen van de V-Klasse gebruiken, zoals zijn grote passagiersgedeelte. Italdesign maakt een soort luxe lounge, met drie stoelen en dure materialen in overvloed. De twee grote stoelen achterin kunnen in de ligstand gezet worden om vervolgens tv te kijken, om maar wat te noemen. Bij de stoelen liggen twee tablets waarmee alle functies te bedienen zijn. Uitklaptafeltjes zijn uiteraard ook aanwezig. Voor wie zijn privacy wil behouden heeft de Vulcanus geblindeerde ramen waar ook nog elektrische gordijnen voor kunnen sluiten. Kortom: elke reis in deze V-Klasse is een eersteklas reis.

Het project is samen gemaakt met het Chinese Xingchi, waardoor de bus ook alleen maar richting China gaat. Goedkoop zal die ook niet worden. Maar goed, we hebben altijd de plaatjes nog, zodat je lekker kunt wegdromen over gechauffeurd worden in deze luxe bak.