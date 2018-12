Audi A7 in brand gestoken in Arnhem

Zo jammer dit.

Of het nou pure afgunst, lol trappen of gewoon een stom ongeluk is: er zijn manieren waarop je je auto niet wilt terugvinden. Vannacht rond 1:00 heeft de eigenaar van een Audi A7 (van de vorige generatie) in Arnhem dat op de harde manier ontdekt. De auto stond in brand en is volledig verwoest voordat de brandweer er iets aan kon doen. Het resultaat is voorspelbaar pijnlijk.

Naast de auto is een jerrycan en een aansteker gevonden. Het onderzoek is nog gaande, maar deze voorwerpen duiden aan dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van opzet. Dat sluit de optie ‘stom ongeluk’ uit en lijkt het alsof de pyromaan (of pyromanen) in kwestie een appeltje te schillen hadden met de Audi-eigenaar. Lol trappen zou kunnen, maar dan is het wel heel erg uit de hand gelopen.

Ondanks de nog redelijk uitziende cabine, is de auto waarschijnlijk niet meer te herstellen. De brand heeft in de motor vrij baan gekregen en daar is bijna alles gesmolten. Zonde: de huidige eigenaar heeft net langer dan een jaar kunnen genieten van zijn dikke Audi (kenteken NN-483-L). De politie gaat onderzoek doen naar de stichter(s).

Foto’s: Persbureau Heitink.