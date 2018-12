Deze MPV met V12 kende je nog niet

Een klein geschiedenislesje voor de vrijdagavond.

Al ken je de auto zelf misschien niet, het ontwerphuis waar hij vandaan komt waarschijnlijk wel. Bloedmooi, hondslelijk, daar precies tussenin, onverwacht of gewoon ronduit bizar. We hebben het over ItalDesign. Wanneer de ontwerpers van het Italiaanse designhuis ons een barstensvol portfolio aan auto’s geeft, is het logisch dat daar wat spreekwoordelijke vreemde eenden in zitten. Maar één van hun creaties in de vroege jaren ’90 slaat alles.

Die past overigens compleet in de huisstijl. Italdesign begon vanaf ongeveer 1985 een compleet andere kant op te gaan. Dit was rond het keerpunt dat auto-ontwerpen veranderden van vierkant naar rond. Denk aan de Subaru SVX Concept, de Jaguar Kensington of de BMW Nazca C2. Die auto’s laten een soort richting zien waar het design van Italdesign naartoe ging.

Maar tegelijkertijd was Italdesign best realistisch. In 1992, toen zorgen voor het milieu nog niet zo’n ding was (met name in de VS), kwamen ze op de proppen met de Columbus. Een zevenzits MPV, of minivan zo je wilt, maar dan wat groter. De auto moest een soort jacht voor de weg worden, vandaar de botengerelateerde naam Columbus. Het ronde design van de huisstijl komt terug, maar dan op een hele andere manier.

Tsja, een auto met zo’n uiterlijk spreekt boekdelen. Mensen klagen wel eens over de Multipla, maar de Columbus maakt het wel heel bont. De cabine zit grotendeels op de motor, waardoor de voorruit eigenlijk een soort dakkapel à la Boeing 747 is. De diagonale lijn die het bestuurdersdeel en het passagiersdeel scheidt, lijkt op wat later gebruikt werd voor de Ssangyong Rodius. Nog zo’n auto waar je je design liever niet mee wilt vergelijken.

Maar, zoals in de eerder gelinkte special over de Fiat Multipla werd verteld over dat die auto functioneel was, door zijn lelijkheid heen. Dat was de Columbus ook. En het design mag dan apart zijn, het is wel functioneel. Er kunnen zeven personen mee, die door de enorme lengte niet opgepropt hoeven te zitten. Nee, die zitten alsof het een camper is, in zes luxe fauteuils die kunnen draaien. Kijk alleen al naar het leer en je weet dat dit die heerlijke stoelen zijn waar je in ploft en nooit meer uit komt. Overigens is er dan nog veel ruimte over, want de Columbus kon optioneel met extra stoelen komen. Een negenzitter was niet ondenkbaar.

We hebben het vergelijk met de lelijkste auto’s al gehad: de Columbus is tevens te vergelijken met een paar zeer gave auto’s. De split-tailgate komt rechtstreeks uit een Range Rover. De achterdeuren zijn ook tweedelig: het onderste gedeelte is een normale deur, het bovenste gedeelte gaat naar boven open, zoals een Tesla Model X. Maar misschien het allergaafste is wat er onder de motorkap lag. Een heerlijk dikke 5.0 liter V12 uit de schappen van BMW. Deze werd geleend uit de vroege modellen van de BMW 850Ci en de BMW 750i (E32). Daarom kwam er een vrij magere 299 pk uit, waardoor de loodzware Italdesign Columbus bepaald geen strepentrekker is. Maar de powerunit maakt van de 750i een heerlijke reislimo, dus wat dat betreft is het de juiste motor.

Ten slotte heeft de Columbus ook een vleugje McLaren F1. Omdat de bus een zevenzitter is en de passagiers twee-bij-twee gerangschikt zitten, zou de bestuurdersstoel asymmetrisch moeten zijn. Ze kozen echter voor een centrale zitpositie, in zo’n zelfde leren stoel als de passagiers, die óók kan draaien!

Overigens valt het op dat er achter de meeste Italdesigns een merk verscholen zat, dat was bij de Columbus niet het geval. Geen merk durfde het aan om hun signatuur te zetten onder deze ronduit bizarre bus. Vandaar dat de Columbus een stille dood stierf en we alleen de plaatjes nog hebben. Op papier is het eigenlijk best een geniale auto. Maar in de praktijk was het hoogstwaarschijnlijk een grote flop geweest.