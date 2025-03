Het digitale rijbewijs en nieuwe regels voor beginners

Goed nieuws voor iedereen die zijn rijbewijs altijd kwijt is! Het digitale rijbewijs komt eraan.

Sorry agent, ik ben mijn rijbewijs vergeten. Dat excuus kan je straks niet meer hebben. Tegen 2030 is het digitale rijbewijs een feit in de Europese Unie. Tenminste, dat is het plan. Overheden en nieuwe plannen invoeren is altijd weer afwachten of het daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar het staat op de agenda.

Het jaar 2030 is opgelegd vanuit Brussel. Alle lidstaten moeten dan een digitaal rijbewijs invoeren en je kunt ‘m gewoon op je smartphone bewaren. Daarover bericht de Telegraaf. Voor de boomers onder ons die hier niet op zitten te wachten. Een fysiek exemplaar blijft gewoon geldig en kun je blijven aanvragen als daar je voorkeur ligt.

Ook wel handig. De digitale versie van je rijbewijs moet in alle 27 EU-landen erkend worden. Geen tig verschillende formaten in al die landen, maar een uniform digitaal pasje zodat in principe elke agent het rijbewijs gemakkelijk kan lezen. Het virtuele rijbewijs bewaar je in een digitale portemonnee, de EU werkt nog aan dat systeem.

Veranderingen voor beginnende bestuurders

Maar wacht, er is meer! Met de komst van een digitaal rijbewijs in de EU zijn er ook veranderingen voor beginnende chauffeurs. Ze worden strenger bestraft voor overtredingen zoals rijden zonder gordel of onder invloed rijden. Het Europese parlement heeft een soort proefperiode van minstens 2 jaar afgesproken voor nieuwe bestuurders. En dat smoesje dat jij je rijbewijs bent vergeten gaat dus niet meer op hè.

De eisen voor het rijexamen worden ook strenger. Je moet straks niet alleen leren hoe je de auto goed bestuurt, maar ook veilig telefoongebruik (nee, niet tijdens het rijden) en de nieuwe rijhulpsystemen vormen een onderdeel van het examen.

Geen rare ideeën voor SUV-rijbewijs

Er waren ook ‘groene’ ideeën vanuit het Europarlement, maar daar is een streep door gezet. Zo was er een voorstel om een speciaal rijbewijs voor SUV’s in te voeren, en een plan om een maximumsnelheid van 90 km/u in te stellen voor beginnende bestuurders. Dat gaat allemaal niet door.

Het nieuwe akkoord moet nog wel een laatste keer goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Dat is meestal een formaliteit, dus dat digitale rijbewijs gaat er gewoon komen. Als het groen licht eenmaal is gegeven, moeten de lidstaten aan de slag met de invoering van de nieuwe regels.