Moet Nederland ook gratis EV’s geven aan mensen met kleine beurs?

Onze Europese broeders geven het voorbeeld. Moeten wij in Nederland volgen?

EV’s leken bezig aan een ostuitbare opmars. Maar het klimaat is een beetje veranderd. Dan hebben we het niet zo zeer over prettig warme zomers, maar meer over het politieke klimaat wereldwijd. Her en der zijn er in belangrijke markten voor autofabrikanten wat andere winden gaan waaien. Daardoor zijn subsidies afgebouwd en lijkt het momentum van de EV enigszins gebroken.

We hebben het dan niet alleen over Trumpmenië. Ook in Europa zijn uitstootnormen bijgesteld om ‘onze’ fabrikanten bijvoorbeeld niet op te zadelen met miljardenboetes. Mensen zijn immers mensen. Zuerst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Zo af en toe is dat misschien maar goed ook. Want, zonder brood op de plank voor de Europese autofabrikanten, is er straks ook geen brood meer op de pank voor veel Europeanen. Dat is nu ook weer niet per se een moreel hoogwaardige manier van doen.

Enfin, waar uitstootnormen voor ons hele ‘blok’ dus ietsjes soepeler gemaakt zijn, gaat Frankrijk stug door met subsidie. In het land waar men liever geld ontvangt van Europa dan uitgeeft aan Europa, was vorig jaar een plannetje bedacht arme mensen een EV te laten leasen voor 100 Euro per maand. Dit was voor Frankrijk een soort win-win-win-win situatie.

Je regelt vervoer voor mensen met een kleine beurs die daarmee weer een tool hebben zich omhoog te worstelen. Je zorgt er tevens voor dat hun kwaliteit van leven wat hoger wordt. Wellicht boek je een kleine milieuwinst ten opzichte van een Citroen Xsara 1.9 Diesel die anders gereden zou worden. Én, stiekem was het ook een impuls voor de eigen autofabrikanten. Vrijwel alle auto’s die in aanmerking kwamen voor het programma, waren namelijk van Franse makelij. Iemand moet het natuurlijk wel betalen uiteindelijk. Maar daar heb je die Europese bijdrage van ons Nederlanders nog altijd voor. Je vous en prie.

50.000 mensen kwamen zo aan een goedkope EV, in het extreemste geval voor 40 Euro per maand. Maar dit jaar moest er toch wat beknibbeld worden en leek het programma te sneuvelen. Doch niet getreurd! Het programma is nu ondergebracht onder de paraplu van het Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie. Weliswaar is het budget ietsje uitgekleed van 650 miljoen naar 369 miljoen (noice). Maar alsnog worden opnieuw 50.000 mensen in staat gesteld om een blepper te leasen voor 100 Euro per maand.

Om in aanmerking te komen mag je maximaal 16.300 Euro per jaar verdienen, maar moet je tevens minimaal 15 kilometer van je werk af wonen en 8.000 kilometer per jaar maken voor je werk. Kennelijk zijn er alsnog veel mensen in Frankrijk die in deze groep vallen. De auto moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar niet hele strenge. Deze mag maximaal 47.000 Euro kosten (maar ja, hoe veel meer ga je betalen met een dergelijke beurs), minder dan 2.400 kilo wegen en een minimale range hebben van 200 kilometer.

In theorie voldoen veel auto’s inmiddels aan die eisen. Maar gezien de maximale subsidie zullen mensen in de praktijk blijven uitkomen op een Citroen e-C3 of de kekke Renault 5 (nu ook leverbaar met 40 kWh accu). Hon hon hon! Moet Nederland dit ook maar gaan invoeren, ondanks dat we alleen nog Donkie’s maken? Laat het weten, in de comments!