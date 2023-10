Nieuwe auto’s worden NIET schoner

Autofabrikanten krijgen een cadeautje van de Europese Unie. Auto’s hoeven NIET schoner te worden.

Het Europees parlement heeft zijn plasje gedaan over de afgezwakte Euro 7 uitstootnorm. Die is namelijk goedgekeurd.

De lobby van de autofabrikanten lijkt daarmee succesvol. De fabrikanten hadden namelijk veel kritiek op de strengere Euro 7-normen. Nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor aan de nieuwe milieueisen laten voldoen maken die auto’s veel duurder tegen een minimale milieuwinst.

Dat geld kunnen de autofabrikanten veel beter besteden aan de ontwikkeling van elektrische auto’s zeggen ze zelf. Niet alleen de fabrikanten maar ook auto producerende landen als Italië en Frankrijk hebben bedenkingen bij de zeer strenge Euro 7-norm.

De EU ministers waren het al eens over een afgezwakte Euro 7-norm, maar het Europees Parlement geeft nu dus ook zijn goedkeuring.

Contraproductief

De lobby heeft dus effect. Al zou het Europees Parlement het Europees Parlement niet zijn als ze dat toe zouden geven. Dus wordt er zo vlak voor de nieuwe Europese verkiezingen natuurlijk gehamerd op het idee dat er juist aan de burgers gedacht wordt.

Want met milieubeleid komen dat zowel industrie als haar inwoners uiteindelijk schaadt is natuurlijk contraproductief. Nou, dat geldt naar onze bescheiden mening nog wel voor meer dingen die ze daar in Brussel/Straatsburg bedenken. Maar goed.

Euro 7 blijft Euro 6

Wat houdt dat nu eigenlijk in? Een afgezwakte Euro 7-norm? Nou kort gezegd blijft de huidige Euro 6-norm qua uitlaatgassen voor personenauto’s en bestelwagens tot 1 juli 2030 bestaan. Voor bussen en vrachtwagens zelfs nog een jaartje langer.

Oorspronkelijk zouden de normen voor de uitlaatgassen al op 1 juli 2025 aangescherpt worden voor personenauto’s en bestelwagens, maar dat lijkt nu nu niet door te gaan. Lijkt, want dit is pas het begin van een lange saga die nog gaat volgen. Nu het Europees Parlement zich heeft uitgesproken kan er een definitieve versie van het aangepaste plan gemaakt worden.

In 2024 mogen dan Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad opnieuw hierover vergaderen en stemmen.

Fotocredit: Autoblog Spots Spotter: @julian06