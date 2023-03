Rijbewijs gaat drastisch veranderen na EU-wet

Jouw rijbewijs gaat drastisch veranderen door de EU.

Er gingen dingen in de Europa veranderen omtrent het rijbewijs. Je zou zeggen dat een roze papiertje of card een prima methode is om aan te kunnen tonen dat je honderden zo niet duizenden euro’s hebt achter gelaten bij de rijschool. Na al die pijn, gene, moeite en financiële schade was het fijn om een fysiek bewijs te hebben dat je deel mag gaan nemen aan het verkeer.

In Nederland hebben we een rijbewijs op credit card-formaat, maar in veel Europese landen heeft men nog een papieren rijbewijs. Het ziet ernaar uit dat in beide gevallen het een overbodig document gaat worden. Er is namelijk bij de Europese Unie een wet ingediend die ervoor zorgt dat we beide niet meer gaan gebruiken.

Europees rijbewijs digitaal

Alle rijbewijzen zullen dan digitaal gaan worden. Uiteraard gaat dit via je smartphone. Als je wordt aangehouden door de politie of een auto op naam wil zetten, kun je dat doen middels een QR-code. Lekker makkelijk, toch?

Nu denk je: is er een addertje? Maar natuurlijk, er is een reuzenanaconda onder het gras. Het rijbewijs wordt namelijk Europees. Er komen meer Europese wetten aan omtrent het verkeer en de administratieve rompslomp eromheen. Het doel is om het aantal verkeersdoden terug te brengen. In 2050 moeten dat er 0 zijn.

De gevaarlijkste groep is de groep jongeren onder de 30 jaar. Die richten statistisch het meeste schade (lees: dodelijke ongevallen). Als de wet wordt goedgekeurd krijgen beginnende bestuurders een proeftijd van twee jaar en mogen ze nul alcohol drinken.

Europese straffen

Ben je iemand die geregeld veel te hard rijdt op vakantie, let dan goed op. De straffen zijn na de wetsgoedkeuring (en implementatie) ook Europees. Dus als je 50 km/u te hard rijd in Italië en je daar een rijontzegging aan de broek hebt, dan heb je die in heel Europa!

Voor Europa is er ook een financiële incentive, want 40% van de verkeersovertredingen door Europeanen wordt niet betaald. De overtredingen koppelt de EU dan aan het rijbewijs in plaats van de auto. Dan is het ook makkelijker om de contributie te innen.

Is er ook een duurzaam voordeel aan de nieuwe rijbewijsregels in Europa? Ja, en wel voor elektrische auto’s. Op dit moment is het maximale gecombineerde gewicht van auto en aanhanger 3.500 kilogram. Dat gaat naar 4.250 kilogram. Dit omdat elektrische auto’s heel veel zwaarder zijn dan een auto met verbrandingsmotor.

Fotocredit: Michiel van Beers

Via: AD Auto