BREEK: Lewis Hamilton wil MotoGP team kopen

Lewis Hamilton nadert het einde van zijn F1 carrière en kijkt naar wat hij wil gaan doen met zijn forse salaris over de jaren heen. Nu wil de zevenvoudig kampioen kennelijk een MotoGP team kopen.

Lewis Hamilton is de meest succesvolle F1 coureur van zijn generatie en in termen van gewonnen GP’s de meest succesvolle coureur ooit. Max Verstappen zal hem misschien ooit inhalen, maar dat valt nog te bezien. Ooit dachten we dat ook van Sebastian Vettel, die eveneens vier jaar ongenaakbaar was met Red Bull Racing.

In januari wordt Lil’ Lewis 40 en dat wil zeggen dat ook voor hem het einde van zijn F1 carrière dichterbij is dan het begin. Aan Alonso zien we dat de besten lang door kunnen als ze de motivatie houden. Mocht HAM nu onverwacht heel dicht bij Leclerc in de buurt zitten, kan hij misschien nog wel vijf jaar door, of misschien langer. Doch LH44 kijkt inmiddels ook naar wat hij allemaal buiten, of eventueel na zijn actieve carrière kan doen.

De zevenvoudig kampioen heeft natuurlijk al zijn teentjes gedipt in de wereld van muziek en mode. Maar ook de sportwereld ziet Lewis wel zitten. Na bot te vangen bij een bod op Chelsea, is hij inmiddels voor een (klein) deel eigenaar van de Denver Broncos. Dit NFL team werd in 2022 voor 4,65 miljard Dollar verkocht. De ambities van HAM gaan echter alle kanten op. Hij wil nu ook een MotoGP team kopen.

Lewis is een groot fan van de motorsport en is zelf in het verleden ook wel eens op een Yamaha geklommen van Valentino Rossi. Eerder was er al sprake van dat LH44 het Gresini team wilde kopen. Liberty Media man Greg Maffei bevestigde de interesse van Hamilton op het moment dat Liberty Media aankondigde de motorsport te willen kopen. Of dat laatste doorgaat is sinds kort twijfelachtig dankzij de EU.

Het is ook in financieel opzicht niet zo gek dat mensen een team willen kopen. Iedereen heeft immers gezien wat het leiderschap van de sport door Liberty Media de afgelopen jaren heeft gedaan voor de waardes van de teams. Alleen al het bewijsje om mee te mogen doen, is honderden miljoenen waard. De motorsport heeft dat potentieel wellicht niet. Maar dat er geld te verdienen valt geloven we wel.

Hamilton wordt nu in verband gebracht met een overname van KTM. Dat is wel een stekelig verhaal. De Oostenrijkse fabrikant heeft een miljardenschuld. Volgend jaar wordt het raceteam daar nog niet door getroffen, aldus KTM. Maar of men in 2026 en daarna aan de start kan verschijnen, is onzeker. In 2026 kan men in principe nog met dezelfde motor blijven rijden. Voor 2027 -mocht het bedrijf dan nog bestaan- moet er echter een nieuwe powerunit met 850cc ontwikkeld worden. Dat wordt lastig.

Ruimte dus voor een kapitaalkrachtige partij om de tent over te nemen. We zien niet direct zitten dat Hamilton met wat vrienden heel KTM overneemt. Maar als ze het raceteam kunnen losweken, is dat wellicht een optie. Koop dan?