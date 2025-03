Wie haalt Jon Olsson’s 1.019 pk sterke Lambo terug naar Nederland?

Jon Olsson wil nu alweer van zijn Lamborghini Urus af.

YouTubers wisselen vaker van auto dan sommige mensen van onderbroek wisselen. Jon Olsson maakt het deze keer wel heel bont. In december schreven we nog over zijn nieuwste project – een Urus met 1.019 pk – en nu wil hij er alweer vanaf.

Wat is de reden dat hij de auto zo snel zat is? Nou, Jon wil een Rolls-Royce Cullinan. Daarnaast is hij ook bezig met een RS6-project en hij vindt deze twee auto’s eigenlijk teveel op elkaar lijken. Dat kan kloppen, want ze hebben praktisch dezelfde motor en de Urus van Jon Olsson is inmiddels net zo laag als een RS6.

Jon Olsson heeft nog steeds goede connecties met Absolute Motors (ondanks een eerdere online fittie), want dat is waar hij deze auto in september gekocht heeft. De auto was op dat moment al voorzien van een dikke bodykit van 1016 Industries.

Dat was uiteraard nog niet genoeg: de auto moest nog wat verder gepersonaliseerd worden. Jon heeft de Urus voorzien van een camouflagewrap (zijn handelsmerk), frisbeevelgen en hij heeft ‘m flink verlaagd. Motorisch is de auto ook niet geheel standaard, want hij levert nu 1.019 pk.

De voltooiing van het project is kennelijk het einde van het vermaak, want de auto moet nu dus het veld ruimen. De Urus wordt aangeboden op Blocket, het Zweedse equivalent van Marktplaats. Jon wil er graag €3.995.000 kronen voor hebben, wat neerkomt op meer dan €360.000. Dat is een hele forse prijs, want zelfs in Nederland heb je voor dat bedrag een gloednieuwe Lamborghini Urus S. Maar ja, die heeft geen 1.019 pk.