Europa dwingt Alfa Romeo te conformeren aan kenteken terreur

Europa, of liever gezegd UIIIIIIROOOOOOOOOOPA, slaat weer toe. De nanny state dwingt nu Alfa Romeo te conformeren aan kenteken terreur.

Een van de redenen waarom wij allen zo van Alfa Romeo houden -hoewel niemand daadwerkelijk wat koopt- is het fraaie design van de gemiddelde Alfa. Voor Italianen is zoiets belangrijk en voor ons autoliefhebbers natuurlijk ook. Dat zie je ook aan de kentekens van Alfa Romeo. Want een echte designer laat zich natuurlijk niet piepelen door die lelijke verplichte platen. Die ontwerpt gewoon een auto en dan zien we daarna wel hoe dat onding erop moet.

Kentekenplaten dienen dan ook geen reëel doel, anders dan dat de overheid je kan controleren. Iets wat natuurlijk, sowieso al niet hoort. Helaas gaat die terreur nu nog verder. Nadat de kwestie jarenlang aangezien is, gaat Europa nu verplicht stellen dat kentekenplaten ‘in het midden’ zijn gemonteerd.

Bij Alfa’s worden die met enige regelmaat (maar natuurlijk ook weer niet altijd, want Alfa) zijdelings van de V-vormige grille gemonteerd. Dit is al zo sinds de jaren ’50. Maar het mag dus niet meer, volgens de normen van voetgangersveiligheid (GSR) van Europa. De almachtigen hebben bepaald dat de kans op verwonding door een plaat aan de zijkant, groter is dan die van een plaat in het midden. Juist ja. De rubber stoeptegels klotsen weer tegen de plinten op. Ideetje: misschien dan de plaat helemaal achterwege laten…voor die voetgangers?

Alfa Romeo laat het ondertussen gelaten over zich heen gaan. De nieuwe designbaas Mesonero Romanos is namelijk toch al fan van in het midden geplaatste platen.

Het geeft ons symmetrie, dus ik ben blij. Mesonero Romanos, is de moeilijkste niet

Waarvan akte. Op wie ga jij eigenlijk stemmen, aanstaande vrijdag?