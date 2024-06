“Mercedes biedt Newey megadeal, ook met aandelen”

Kan een megadeal met aandelen Newey overtuigen om voor Mercedes te tekenen?

Geinig hoe dingen soms lopen. Enkele maanden geleden had niemand gedacht dat Adrian Newey Red Bull zou verlaten. Maar het gedoe rondom Christian Horner heeft toch het nodige verandert in de F1 paddock. Designer Newey heeft een grondige hekel aan engnekkerij en politieke spelletjes. Zodanig dat hij uit een soort reflex lijkt te hebben besloten weg te gaan bij Red Bull Racing.

Misschien schuurde het al hier en daar. Misschien was het altijd al het plan. Dat zullen we nooit weten. Maar helder is in ieder geval dat de twee partijen uit elkaar gaan. En dat is in de F1 misschien wel het heetst mogelijke nieuws. Want er is geen grotere succesgarantie in de koningsklasse dan Adrian Newey in je team hebben. Dat heeft de man bewezen met bij elkaar maar liefst 25 titels. Waar ondanks een vormdip die exact samenvalt met de bekendmaking van het vertrek, waarschijnlijk dit jaar uitegbreid gaat worden met nog twee titels.

Pensioen?

Nu gaan er ook stemmen op dat Newey misschien wel met pensioen gaat. De man is 65 dus zo gek zou dat niet zijn. Maar de grootste reden om te denken dat hij dat niet zal doen, is dat Eddie Jordan zijn manager is. De aimabele Ier heeft nog nooit nee gezegd tegen de mogelijkheid een paar duiten te verdienen. En de commissie om Newey ergens ondeer te brengen zal gigantisch zijn, zo veel is duidelijk.

Newey kan naar verluidt immers achtcijferige bedragen gaan verdienen met zijn nieuwe contract. Ferrari lijkt daarvoor nog steeds de meest ‘logische’ bestemming. Althans, Newey heeft wel eens aangegeven dat hij het toch jammer vindt niet voor team rood te hebben gewerkt én dat hij ook graag nog eens met Hamilton zou werken. Bij Ferrari zou ‘het laatste hoera’ zo twee vliegen in een klap slaan.

Mercedes megadeal

Maarrrrrrr…Inmiddels heeft ook Mercedes zich gemeld. Feitelijk wil ieder team Newey natuurlijk hebben en hebben naar verluidt ook Williams (voormalig werkgever) en Aston Martin (ook min of meer) aangeklopt bij de Brit. Maar ja, algemeen wordt aangenomen dat de meest kapitaalkrachtige teams toch de beste kansen hebben. Ergo: Ferrari en Mercedes.

Mercedes zou nu volgens het Duitse F1-insider een megadeal hebben voorgesteld aan Newey. Meest interessante aan die deal voor Newey is dat hij ook een deel van de aandelen van het team zou kunnen krijgen. F1 teams zijn in waarde de afgelopen jaren geëxplodeerd en de waarde van het Mercedes AMG F1 Team wordt geschat op 1,3 miljard Euro.

Vindt Newey dat interessant?

Misschien wel, want Newey wilde in de jaren ’90 al een keer aandelen hebben van een F1 team. Toen was dat Williams, waarvoor Adrian verschillende dominante auto’s ontwierp. Partick Head en Frank Williams zeiden ‘nee’, iets waarvan ze later moesten toegeven dat het niet zo handig was. Nu dus alsnog de kans voor Adrian om mede-eigenaar te worden van een team. Doen?