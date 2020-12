Strengere APK-keuring voor diesels in de ijskast - Autoblog.nl

Ken je dat verhaal van die strengere APK-keuring voor diesels. Ja, dat gaat dus voorlopig niet gebeuren.

2021 zou het jaar worden waar de APK-keuring voor diesels op de schop zou gaan. Met de nieuwe regel zouden dieselauto’s aan de hand van een roetdeeltjesteller getest worden. Concludeert de teller dat de diesel te veel fijnstof uitstoot, dan komt de auto niet langer door de APK.

VVD is tegen strengere APK-keuring diesels

Begin dit jaar maakte Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) zich boos over dit onderwerp, omdat naar verwachting meer dan 100.000 diesels niet door de test van de roetdeeltjesteller zouden komen. En dat betekent dat die eigenaren verplicht het roetfilter op eigen kosten moeten laten reinigen of vervangen. Volgens Dijkstra zouden dieselbezitters onnodig op kosten gejaagd worden.

Wetswijziging in de ijskast

Nu blijkt dat de strengere APK-keuring voor diesels er toch niet gaat komen. Daarover bericht BNR. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft steun gegeven aan een motie van de VVD. Het onderwerp speelt al een aantal jaren. In 2019 werd bekend dat de nieuwe regels voor de APK-keuring op z’n vroegst in 2021 in werking zou treden. Daar heeft de VVD nu een stokje voor gestoken. Het onderwerp is daarmee geparkeerd in de ijskast. Voor nu. Dijkstra gaf eerder al aan een verjonging van het wagenpark op een slimmere en positieve manier te willen realiseren dan door dit soort wetswijzigingen.